İsrail’den Otobüslü katliam! Zalimler kendi halkını da böyle ezdi geçti!

İşgal altındaki Kudüs’te tansiyon düşmüyor. Siyonist Netanyahu hükümetinin, dindar Haredi Yahudilerini zorla askere alma dayatmasına karşı sokağa dökülen binlerce kişi, "Tevrat okumak askerlikten üstündür" diyerek ana yolları trafiğe kapattı.

DİNDAR YAHUDİLER "ZULME HAYIR" DEDİ, CEVABINI ÖLÜMLE ALDI!

Ancak vicdanı körelmiş işgalci rejim, silahsız göstericilerin üzerine otobüs sürerek gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Bar-Ilan Caddesi kan gölüne dönerken, bir Haredi olay yerinde feci şekilde can verdi.

POLİSTEN PİŞKİN SAVUNMA: "KAZAYMIŞ!"

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü, dindar insanların canına kastetmesini "Kaçmaya çalışıyordum" diyerek savunmaya kalktı. İsrail polisi ise her zamanki "örtbas" taktiğini devreye sokarak, sivil halkın üzerine sürülen aracı "kaza" olarak nitelendirdi. Filistinli gençleri gördüğü yerde kurşun yağdıran katil sürüsü, kendi dindaşı olsa bile askerlik dayatmasına karşı çıkanı ezmekten geri durmadı.

KOALİSYON ÇATIRDIYOR, SİYONİZM ÇIKMAZDA

Haredi toplumunun önde gelen isimlerinden Haham Moshe Tzedaka’nın çağrısıyla sokağa inen on binler, Netanyahu’nun koltuk sevdasını sarsmaya devam ediyor. 25 Haziran’da Yüksek Mahkeme’nin verdiği "askerlik muafiyeti yasal değil" kararı sonrası iyice köşeye sıkışan hükümet, koalisyon ortaklarının istifasıyla sarsılmış durumda.

Kendi vatandaşına bile tahammülü olmayan, askerlik celbiyle dindar Yahudileri inançlarından koparmaya çalışan siyonist rejimin, kendi içinde başladığı bu çözülme "Zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur" sözünü bir kez daha hatırlattı.