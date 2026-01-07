  • İSTANBUL
Yaşam Kazdağları’nda endişeli bekleyiş! 3 kişi kurtarıldı
Yaşam

Kazdağları’nda endişeli bekleyiş! 3 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’na gezmeye çıkan ve saatlerce kendilerinden haber alınamayan üç kişi, ekiplerin gece boyu süren çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’na gezmek için çıkan ve yaklaşık 10 saat boyunca kendilerinden haber alınamayan 3 kişiye, ekiplerin 12,5 saatlik arama çalışmasının ardından ulaşıldı.

 

Ekipler seferber oldu

Olay, Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kazdağları'na gezmek için çıkan C.M. (21), O.K.K. (37) ve İ.D.'den (31) yaklaşık 10 saat boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saat 01.00 sıralarında gelen ihbarla Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Kazdağı Şefliği ve İDA SAR Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve telefon sinyal takibi de yaptı. Çalışmalar sonucu 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Dalaksuyu mevkiinde tespit edildi. Saat 13.30 sıralarında ulaşılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

