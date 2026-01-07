Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları kaydetti:

Bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık. Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeve ile derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum.

Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek işbirliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Kıymetli misafirler, Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet nişanını zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum.

Enver İbrahim: Büyük bir onur

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamaları ise şu şekilde:

Büyük bir onur ve tarih boyunca tüm Malezya halkı için de çok önemli bir onur. Biz bu süre içerisinde dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi geliştirdik. Osmanlı İmparatorluğunda sultanlığın hüküm sürdüğü bu dönemde Malay dünyasında bu ilişkiyi geliştirdik.

Bugün onların hatırasını hatırlıyoruz ve etkin ilişkimizde, sizin de yönlendirmeniz ve liderliğinizde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ilişkiyi perçinliyoruz. Bu sadece güven tesis eden bir husus değil, aynı zamanda vicdanın sesi, insanlığın sesi olduğunuz için Malezya halkı adına size minnettarım sunmak istiyorum ki ilişkilerimizi, ticaretimizi, yatırımımızı sizin önderdiğinizde geliştirmeye devam ediyoruz.