Görenleri şok eden elma tatlısı: Sosyal medyada viral oldu! Bakın binlerce kişiye sattılar!

Görenleri Şok Eden Elma Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler;

5 adet elma

4-5 karanfil

1 çay kaşığı gıda boyası kırmızı yoksa 2 su bardağı vişne suyuda olur

1, 5 su bardağı şeker

3 adet ceviz

1 kutu kremşanti

1 su bardağı süt

Elmaları soyup ortadan ikiye bölüyoruz çekirdeklerini sap kısımlarını elmaya zarar vermeden temizliyoruz.

Daha sonra 2 bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı gıda boyasını yoksa 2 bardak vişne suyunu tenceremize koyuyoruz.

Elmaları yanyana tencerenin içine dizip hepsinin üzerine gelecek şekilde şekeri ilave ediyoruz en sonda karanfillerimizi tencerenin içine koyuyoruz.

Ocağın altını orta ateşte açıp pişirmeye başlıyoruz.

Pişip pişmediğine çatalla bakın ben suyu yarım bardak kalıncaya kadar pişiriyoruz.

Ocak’tan alıp servis edeceğiniz tabağa dizin içlerine kırılmış olan cevizleri yerleştirin beklesin 1 bardak sütle iki poşet kremalı çırpın ve elmaların ortasına sıkın. Afiyet olsun

