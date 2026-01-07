  • İSTANBUL
Kadın - Aile

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Görenleri şok eden elma tatlısı: Sosyal medyada viral oldu! Bakın binlerce kişiye sattılar!

Sosyal medyada paylaşılan elma tatlısı viral oldu. Kısa ve öz haberlerle sizlere sunuyoruz. Bakın elma tatlısı ile ilgili neler biliniyor? Birçok ilde uzun kuyruklar oluşturan bu tatlı 2 su bardağı vişne suyu ile yapılmakta.

Görenleri Şok Eden Elma Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler;

  • 5 adet elma
  • 4-5 karanfil
  • 1 çay kaşığı gıda boyası kırmızı yoksa 2 su bardağı vişne suyuda olur
  • 1, 5 su bardağı şeker
  • 3 adet ceviz
  • 1 kutu kremşanti
  • 1 su bardağı süt

MİSAFİRLERİNİZİN BAYILACAĞI BU TARİFİ DAHA ÖNCE YAPMADIĞINIZ İÇİN PİŞMAN OLACAKSINIZ!

Elmaları soyup ortadan ikiye bölüyoruz çekirdeklerini sap kısımlarını elmaya zarar vermeden temizliyoruz.
Daha sonra 2 bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı gıda boyasını yoksa 2 bardak vişne suyunu tenceremize koyuyoruz.
Elmaları yanyana tencerenin içine dizip hepsinin üzerine gelecek şekilde şekeri ilave ediyoruz en sonda karanfillerimizi tencerenin içine koyuyoruz.
Ocağın altını orta ateşte açıp pişirmeye başlıyoruz.
Pişip pişmediğine çatalla bakın ben suyu yarım bardak kalıncaya kadar pişiriyoruz.
Ocak’tan alıp servis edeceğiniz tabağa dizin içlerine kırılmış olan cevizleri yerleştirin beklesin 1 bardak sütle iki poşet kremalı  çırpın ve elmaların ortasına sıkın. Afiyet olsun

Viral olan bu tatlıyı ustalar yapıp binlerce kişiye satıyor!

