SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, Halep’te tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Şam yönetiminin SDG işgaline son vermek için operasyon öncesi saat 15.00’e kadar sivilleri bölgeyi terk etmesi oluşturduğu koridoru görmezden gelen DEM Parti’den yapılan açıklamada Suriye ordusunun sivil katliamına yol açtığı belirtilerek uluslararası güçleri müdahale etmeye davet etti.

Açıklamada, Halep’in Kürt mahalleleri olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye ile Süryanilerin yaşadığı Beni Zeyd mahallelerine yönelik saldırıların bilançosuna dikkat çekildi.

Şu ana kadar 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 46 kişinin ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu saldırılarda Türkiye destekli bazı silahlı grupların da yer aldığını belirtti.

10 MART MUTABAKATI ÇİĞNENİYORMUŞ

Suriye’nin çok kültürlü yapısına vurgu yapan DEM Parti, çözümün askeri operasyonlarda değil, demokratikleşmede olduğunu vurgulayarak "Şam Yönetiminin yürüttüğü bu saldırı hem 10 Mart Mutabakatını hem de 1 Nisan’da yapılan anlaşmayı ortadan kaldırmakta, 200 binin üzerinde sivilin yaşamını da tehlikeye sokmaktadır. Halep’te Kürt mahallelerine yönelik saldırılar bir imha operasyonudur. Suriye’yi Şam’daki 'tekçi bir rejime' teslim etme çabası yeni çatışmaları da tetikleyecektir” uyarısı yapıldı.

Türkiye'ye de seslenilen açıklamada, Ankara’nın görevinin demokratikleşme sürecini teşvik etmek olduğu kaydedildi.

Başta ABD ve SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapan devletlere seslenen DEM Parti, şu çağrıda bulundu: "Garantör olmanın sorumluluğunu derhal yerine getirin ve bütün Suriye’yi yeni çatışmaların alanına dönüştürme riski taşıyan bu askeri saldırıları engelleyin.”