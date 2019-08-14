0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 38


İstanbul: Az bulutlu ve açık 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 34


Bursa: Az bulutlu ve açık 33


Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35


Antalya: Az bulutlu ve açık 33


Samsun: Az bulutlu ve açık 30


Trabzon: Az bulutlu ve açık 28


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi
    1. Japonya’da fırtına alarmı: Yüzlerce..
    2. Batı yasakçı, halkı baskıcı
    3. Doğaseverlerin objektifi ile gün batımı
    4. Turkcell Kopilot kullanıcıları..
    5. Bahçelievler’de akıl almaz olay:..
    6. Fatih’te bir otelde yangın çıktı...
    7. "Musa Ağacı" turizmi
    8. Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz..
    9. Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci..
    10. Boş tarlaya atılan kurban atıkları..
    11. İsrailli milyardere büyük şok!
    12. (ÖZEL) Oğluyla kavga ederken 5. kattan..
    13. Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
    14. GRAFİKLİ - Trabzonspor ve Yeni..
    15. Yerli silahlar poligonların gözdesi..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Piknikçilere yangın uyarısı
    18. Kendi imkanlarıyla köyüne mesire alanı..
    19. Çocukları gösterilmeyince silahla..
    20. Süt sağma makinesindeki kaçak ölümüne..
    21. Kamu ve özel sektör iş ilanları
    22. Zeytinburnu’nda kazaya karışan kuru..
    23. AK Parti 18 yaşında! 17 yılda girdiği..
    24. Koydukları isimlerle otomobilleriyle..
    25. Hasanoba RES rüzgârdan elektrik..
    26. Adana’da DEAŞ operasyonu
    27. Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan..
    28. Yüksek kolesterol hangi hastalıklara..
    29. Trump: Yıllardır kandırdılar, mecbur..
    30. Kara yollarında durum
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!
    Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi