Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!
Adana'da husumetli iki aile arasında kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana'da husumetli iki aile arasında kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 38 yaşındaki Ahmet G. öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23