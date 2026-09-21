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Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

Adana'da husumetli iki aile arasında kahvehanede çıkan çatışmada 1 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

#2
Foto - Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

Tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 38 yaşındaki Ahmet G. öldü, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

#4
Foto - Adana'da kanlı çatışma : Ölü ve yaralılar var!

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çatışmanın çıkış nedeni ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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