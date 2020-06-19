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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:51:26 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


İzmir: Parçalı bulutlu 31


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Antalya: Parçalı bulutlu 28


Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32

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