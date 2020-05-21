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Yurtta hava durumu

Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:38:58 -
Yurtta hava durumu

Marmara, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33


İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, saatlerinde kuzeyi puslu ve yer yer sisli 22


İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Adana: Parçalı ve az bulutlu 37


Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler hafif yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 32


Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 35


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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