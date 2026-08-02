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Dünya 'Almanya'da refah var' diyenlere gelsin: 3 milyondan fazla kişi işsiz kaldı!
Dünya

'Almanya'da refah var' diyenlere gelsin: 3 milyondan fazla kişi işsiz kaldı!

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'Almanya'da refah var' diyenlere gelsin: 3 milyondan fazla kişi işsiz kaldı!

Avrupa'nın sözde "ekonomi lokomotifi" Almanya, işsizlik krizinde dibe vurmaya devam ediyor. Federal İş Ajansı'nın açıkladığı son rakamlara göre, ülkede işsiz sayısı bir ayda 71 bin kişi daha artarak 3 milyon barajını aştı. Kapitalizmin kalesi, iş arayan vatandaşına kapı duvar!

 

Yıllardır "Almanya harikalar diyarı" masallarıyla göz boyamaya çalışanların balonu bir kez daha patladı. Açıklanan resmi verilere göre ülkede işsizlik oranı yüzde 6,4’e fırlarken, kapısında kuyruk olunan şirketlerde açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanları adeta bıçak gibi kesildi. 1 milyon 108 bin kişinin devletin verdiği işsizlik maaşına muhtaç kaldığı "dev" ekonomide, gençlere sunulan çıraklık kontenjanları bile geçen yıla göre 35 bin geriledi.

Açıklanan verilere göre açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanlarında da düşüş yaşandı.

3 MİLYON İŞSİZ

Federal İş Ajansı'nın (BA) verilerine göre, Almanya'daki işsiz sayısı önceki aya göre 71 bin artarak 3 milyon 7 bine ulaştı.

İşsizlik oranı da yüzde 0,2 artışla yüzde 6,4'e yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALAN 1 MİLYON KİŞİ

İş gücü piyasasındaki zayıf görünümün sürdüğünü belirten Federal İş Ajansı, açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanlarında da gerileme yaşandığının altını çizdi.

İşsizlik maaşı alanların sayısının da 1 milyon 108 bine ulaştığı belirtildi.

EĞİTİM KONTENJANLARI DA DÜŞTÜ

İş ve işçi bulma kurumlarına çıraklık eğitimi için başvuran adayların sayısı 428 bine yükselirken, işverenlerin bildirdiği eğitim kontenjanı ise geçen yılın aynı dönemine göre 35 bin azalarak 437 bin oldu.

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