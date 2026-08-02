Trump’ın tatilinde şaşırtan görüntü: Terlikle çıktı, askerler selam bile durmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik görevi yürüten askeri personelle buluşmasında çekilen görüntüler, hem devlet protokolü hem de askeri disiplin açısından sıra dışı anlara sahne oldu. Ülkenin bir numaralı ismi olan Trump; ceket ve kravat bir yana, ayağındaki terlikler, üzerindeki beyaz tişört ve tek eline taktığı eldivenle askerlerin karşısına çıktı. Ancak buluşmadaki tek sıra dışı detay Trump’ın giyim tarzı olmadı. Karşılarında Başkomutanlarını gören askerlerin selama durmaması, esas duruş yerine ellerini önlerinde birleştirerek son derece rahat bir tutum sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Trump, hafta sonu tatilini sık sık ziyaret ettiği New Jersey'deki Trump National Golf Club Bedminster'da geçirdi. Burada ABD askerleri ile selamlaşan ABD Başkanı Donal Trump'ın görüşmesi sosyal medyaya yansıdı. Görüşmede askerlerin rahat tavırları tartışma konusu oldu

Trump burada, kulüp yakınında güvenlik görevi yürüten ABD Ordusu personeliyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, açık havada askerlerle tokalaştı, sohbet etti ve teşekkürlerini iletti.

ABD ASKERİNİN RAHAT TAVRI ŞAŞIRTTI

Bazı askerlerin sohbet sırasında daha rahat bir duruş sergilediği görüldü.

Kayda alınan o anlarda askerlerin ellerini ceplerinde tuttuğu veya dik duruştan uzak pozisyonlarda bulunduğu anlar da objektiflere yansıdı.

DEVLET BAŞKANI KARŞISINDAKİ 'DİSİPLİNSİZLİK' DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bu detaylar 'disiplinsizlik' olarak yorumlandı.

Görüntülerin bir bölümünde Trump'ın askerlere "Füzeler veya 'drone'lar konusunda endişelenmiyorum, orayı hallettik." ifadelerini kullandığı da aktarıldı.

ASKERLERİN TAVRI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Beyaz Saray kaynaklı paylaşımlarda ise görüşme "Askerlerimize Tanrı yardımcı olsun" mesajıyla duyuruldu.

Askerlerin duruşu ve sergiledikleri tavır sosyal medyada tartışma oluşturdu.