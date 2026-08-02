IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?
IMF 2026 borç tablosu belli oldu. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte IMF'ye en çok borcu olan ülkeler...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
IMF 2026 borç tablosu belli oldu. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte IMF'ye en çok borcu olan ülkeler...
IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.
İLK BEŞTE 2 İSLAM ÜLKESİ VAR Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Listedeki ilk beşte 2 İslam ülkesi bulunuyor...
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER...
20) FAS
19) UGANDA
18) SUDAN
17) ZAMBİYA
16) KAMERUN
15) TANZANYA | Afrika ülkesi
14) ETİYOPYA
13) ÜRDÜN
12) SRİ LANKA
11) KOSTA RİKA
10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
9) ANGOLA
8) GANA
7) KENYA
6) FİLDİŞİ SAHİLİ
5) MISIR
4) PAKİSTAN
3) EKVADOR
2) UKRAYNA
1) ARJANTİN
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir./ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23