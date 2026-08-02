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Ekonomi
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IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF 2026 borç tablosu belli oldu. Peki Türkiye'nin ne kadar borcu var? İşte IMF'ye en çok borcu olan ülkeler...

#1
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

IMF 2026 YILININ EN BORÇLU ÜLKELERİNİ AÇIKLADI Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde, uluslararası finans kuruluşlarının açıkladığı veriler yeniden gündemin merkezine oturdu.

#2
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

İLK BEŞTE 2 İSLAM ÜLKESİ VAR Genel görünüm, ekonomik dengelerin hızla değiştiği bir süreçte borçlanma yapılarının yeniden analiz edilmesini zorunlu kılıyor. Listedeki ilk beşte 2 İslam ülkesi bulunuyor...

#3
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER...

#4
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

20) FAS

#5
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

19) UGANDA

#6
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

18) SUDAN

#7
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

17) ZAMBİYA

#8
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

16) KAMERUN

#9
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

15) TANZANYA | Afrika ülkesi

#10
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

14) ETİYOPYA

#11
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

13) ÜRDÜN

#12
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

12) SRİ LANKA

#13
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

11) KOSTA RİKA

#14
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

10) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

#15
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

9) ANGOLA

#16
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

8) GANA

#17
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

7) KENYA

#18
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

6) FİLDİŞİ SAHİLİ

#19
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

5) MISIR

#20
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

4) PAKİSTAN

#21
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

3) EKVADOR

#22
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

2) UKRAYNA

#23
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

1) ARJANTİN

#24
Foto - IMF'ye en çok borcu olan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR. Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir./ derleyen: haber7

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Milleti yanıltmayın

Bu Türkiye nin dış borcu yok anlamına gelmez..Türkiye nin dünya kadar dış borcu var.
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