Tam 10 yıldır fellik fellik aranıyordu! Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin paketlenme anları ortaya çıktı: Evinden çıkanlara bakın

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, suikast girişiminde bulunan ve Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensuplarından Burkay Karatepe Afyonkarahisar’da yakalandığını bildirdi.

HELİKOPTER PİLOTUYDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı" ifadeleri yer aldı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyon görüntülerini paylaştı.

SAKLANDIĞI ODADA YAKALANDI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde hücre evine düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerde polislerin binaya girerek hedef daireye ulaştığı ve Burkay Karatepe'yi saklandığı odada yakaladığı anlar yer aldı.

Kelepçelenerek binadan çıkarılan Burkay Karatepe'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.

Hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

İŞTE EVİNDEN ÇIKANLAR

Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.