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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:39:54 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Karadeniz’de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 34


İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları yer yer pus ve sisli 28


İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 36


Adana: Parçalı ve az bulutlu 37


Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 35


Samsun: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 23


Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 22


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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