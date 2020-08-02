Yurtkur GSB gov tr KYK yurtları GSB KYK 2020

2020 KYK yurt ve KYK burs başvuruları ne zaman? 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce aday üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanların yer aldığı ÖSYM 2020-YKS tercih kılavuzu yardımıyla üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber KYK başvuru tarihleri gündeme geldi. Milyonlarca yükseköğretime kayıtlı öğrencinin faydalandığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) barınma ve yurt başvuruları e devlet KYK yurt başvuru ekranı üzerinden alınıyor. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2019 yılında başvurular 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. KYK burs başvuruları ise 21 Ekim'e kadar devam etmişti. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK yurt başvuru şartları neler?

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge). % 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

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