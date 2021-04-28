Yurtdışı seyahat tam kapanmada var mı? Yurtdışı seyahatte izin belgesi şart mı?

Kabine toplantısı sonrası tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma ülke genelini kapsayacak. Peki, yurt dışı izin belgesi gerekiyor mu? Yurt dışı seyahat yasağı var mı? Uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu mu? İşte İçişleri Bakanlığı'nın merak edilen soruya verdiği yanıt...

Yurtdışı seyahat tam kapanmada var mı?

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş veya gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır.