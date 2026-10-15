TBB Başkan Vekilliği seçimi 4. tura kaldı!

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Birlik Meclisi, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi gündemiyle Ankara’da bir otelde toplandı.

Seçimde, CHP’nin de desteklediği YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışıyor.

ÜNLÜCE 43 OY FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

İlk iki turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine gerçekleştirilen üçüncü tur oylamada Ünlüce 406, Büyükakın 363 oy aldı. Ünlüce, üçüncü turu 43 oy farkla önde tamamladı. Üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşılamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.

SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURA KALDI

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor. Bu kapsamda dördüncü tur oylama, Ayşe Ünlüce ile Tahir Büyükakın arasında yapılacak.

'HER İKİ ADAYIMIZA AİT OY PUSULALARI İNCELENECEKTİR'

Olası itirazların önüne geçmek amacıyla dördüncü turda kullanılacak oy pusulaları yeniden basıldı.

TBB Meclisi İkinci Başkanvekili ve Divan Başkanı, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, dördüncü tur öncesinde şu açıklamayı yaptı:

“Değerli meclis üyelerimiz, dördüncü tur oylamaya başlamadan önce her iki adayımıza ait oy pusulaları incelenecektir. Bu, Divanla paylaşılacaktır. Daha sonra dördüncü tur oylamaya geçilecektir.”