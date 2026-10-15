Üsküdar Belediye Başkan Vekili kaza geçirdi! Acı haber geldi!
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ
AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı.
YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan, Üsküdar Belediye Başkanı Dündar Ziya Gültekin de kazada yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasında yer aldı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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