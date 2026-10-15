Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde
Şampiyonlar Ligi'ndeki iki ekibimizin aldığı kötü sonuçlar, ülke puanını olumsuz etkilerken, takımlarımızın sıralamadık yeri ve averajları büyük tepkilere yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şampiyonlar Ligi'ndeki iki ekibimizin aldığı kötü sonuçlar, ülke puanını olumsuz etkilerken, takımlarımızın sıralamadık yeri ve averajları büyük tepkilere yol açtı.
Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1 kaybetti.
Fenerbahçe'de deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. ** Fenerbahçe ve Galatasaray, Sloven Bratislava ile birlikte 36 takım içinde Devler Ligi'nde en kötü averaja sahip kulüpler içinde yer aldı.
Oynanan karşılaşmaların ardından Devler Ligi'nde güncel puan durumu sıralaması belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu sıralaması...
36- SLOVEN BRATISLAVA | 0 PUAN | -8 AVERAJ
35- GALATASARAY | 0 PUAN | -5 AVERAJ
34- LILLE | 0 PUAN | -4 AVERAJ
33- LASK LINZ | 0 PUAN | -4 AVERAJ
32- NAPOLI | 0 PUAN | -3 AVERAJ
31- SLAVIA PRAG | 0 PUAN | -3 AVERAJ
30- PORTO | 0 PUAN | -3 AVERAJ
29- INTER | 0 PUAN | -2 AVERAJ
28- FENERBAHÇE | 1 PUAN | -6 AVERAJ
27- VIKING | 1 PUAN | -2 AVERAJ
26- PSV | 1 PUAN | -1 AVERAJ
25- ROMA | 1 PUAN | -1 AVERAJ
24- BODO/GLIMT | 3 PUAN | -4 AVERAJ
23- FEYENOORD | 3 PUAN | -3 AVERAJ
22- SABAH | 3 PUAN | -2 AVERAJ
21- LEIPZIG | 3 PUAN | -2 AVERAJ
20- AEK | 3 PUAN | -1 AVERAJ
19- LENS | 3 PUAN | -1 AVERAJ
18- DORTMUND | 3 PUAN | 0 AVERAJ
17- MANCHESTER CITY | 3 PUAN | 0 AVERAJ
16- CLUB BRUGGE | 3 PUAN | 0 AVERAJ
15- ATLETICO MADRID | 3 PUAN | 1 AVERAJ
14- VILLARREAL | 3 PUAN | 1 AVERAJ
13- MANCHESTER UNITED | 3 PUAN | 2 AVERAJ
12- COMO | 3 PUAN | 2 AVERAJ
11- SHAKHTAR DONETSK | 4 PUAN | 2 AVERAJ
10- BAYERN MÜNİH | 4 PUAN | 5 AVERAJ
9- REAL BETIS | 6 PUAN | 2 AVERAJ
8- REAL MADRID | 6 PUAN | 2 AVERAJ
7- ARSENAL | 6 PUAN | 4 AVERAJ
6- SPORTING | 6 PUAN | 4 AVERAJ
5- LIVERPOOL | 6 PUAN | 4 AVERAJ
4- STUTTGART | 6 PUAN | 5 AVERAJ
3- ASTON VILLA | 6 PUAN | 7 AVERAJ
2- BARCELONA | 6 PUAN | 7 AVERAJ
1- PSG | 6 PUAN | 7 AVERAJ
Şampiyonlar Ligi'nde puan tablosunda, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna çıkıyor. 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükseliyor. Son 12 sıradaki takımlar ise eleniyor.
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