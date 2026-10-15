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Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye... LPG ithalatı 182 tona çıktı: En çok hangi ülkeye yapıldı? Les Echos: Türkiye temkinli bir hazırlık yapıyor ancak operasyona katılmayacak Kadınları peşinden sürüklüyor: Ne kolajen tozu ne krem! Cildi pürüzsüz yapıp gençleştiren pes dedirten 5 doğal besin Koridorlar, odalar ve 3 katlı yapı tespit edildi! Nuh’un Gemisi araştırmasında dikkat çeken bulgular İstanbul'da sel, tarihi Sadabad Camiisi'nin Mihrap ve minberini sular altında bıraktı: Kapısı yağışa dayanamadı Bu takımın istatistiklerine güven olmaz resmen: Sessiz sedasız düşüş devam ediyor sanki...
Spor
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Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

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Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

Şampiyonlar Ligi'ndeki iki ekibimizin aldığı kötü sonuçlar, ülke puanını olumsuz etkilerken, takımlarımızın sıralamadık yeri ve averajları büyük tepkilere yol açtı.

#1
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

Galatasaray evinde Barcelona'ya 4-1 kaybetti.

#2
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

Fenerbahçe'de deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. ** Fenerbahçe ve Galatasaray, Sloven Bratislava ile birlikte 36 takım içinde Devler Ligi'nde en kötü averaja sahip kulüpler içinde yer aldı.

#3
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

Oynanan karşılaşmaların ardından Devler Ligi'nde güncel puan durumu sıralaması belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu sıralaması...

#4
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

36- SLOVEN BRATISLAVA | 0 PUAN | -8 AVERAJ

#5
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

35- GALATASARAY | 0 PUAN | -5 AVERAJ

#6
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

34- LILLE | 0 PUAN | -4 AVERAJ

#7
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

33- LASK LINZ | 0 PUAN | -4 AVERAJ

#8
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

32- NAPOLI | 0 PUAN | -3 AVERAJ

#9
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

31- SLAVIA PRAG | 0 PUAN | -3 AVERAJ

#10
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

30- PORTO | 0 PUAN | -3 AVERAJ

#11
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

29- INTER | 0 PUAN | -2 AVERAJ

#12
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

28- FENERBAHÇE | 1 PUAN | -6 AVERAJ

#13
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

27- VIKING | 1 PUAN | -2 AVERAJ

#14
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

26- PSV | 1 PUAN | -1 AVERAJ

#15
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

25- ROMA | 1 PUAN | -1 AVERAJ

#16
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

24- BODO/GLIMT | 3 PUAN | -4 AVERAJ

#17
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

23- FEYENOORD | 3 PUAN | -3 AVERAJ

#18
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

22- SABAH | 3 PUAN | -2 AVERAJ

#19
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

21- LEIPZIG | 3 PUAN | -2 AVERAJ

#20
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

20- AEK | 3 PUAN | -1 AVERAJ

#21
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

19- LENS | 3 PUAN | -1 AVERAJ

#22
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

18- DORTMUND | 3 PUAN | 0 AVERAJ

#23
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

17- MANCHESTER CITY | 3 PUAN | 0 AVERAJ

#24
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

16- CLUB BRUGGE | 3 PUAN | 0 AVERAJ

#25
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

15- ATLETICO MADRID | 3 PUAN | 1 AVERAJ

#26
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

14- VILLARREAL | 3 PUAN | 1 AVERAJ

#27
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

13- MANCHESTER UNITED | 3 PUAN | 2 AVERAJ

#28
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

12- COMO | 3 PUAN | 2 AVERAJ

#29
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

11- SHAKHTAR DONETSK | 4 PUAN | 2 AVERAJ

#30
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

10- BAYERN MÜNİH | 4 PUAN | 5 AVERAJ

#31
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

9- REAL BETIS | 6 PUAN | 2 AVERAJ

#32
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

8- REAL MADRID | 6 PUAN | 2 AVERAJ

#33
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

7- ARSENAL | 6 PUAN | 4 AVERAJ

#34
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

6- SPORTING | 6 PUAN | 4 AVERAJ

#35
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

5- LIVERPOOL | 6 PUAN | 4 AVERAJ

#36
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

4- STUTTGART | 6 PUAN | 5 AVERAJ

#37
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

3- ASTON VILLA | 6 PUAN | 7 AVERAJ

#38
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

2- BARCELONA | 6 PUAN | 7 AVERAJ

#39
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

1- PSG | 6 PUAN | 7 AVERAJ

#40
Foto - Yaşanan hezimetler sonrası güncel durum: Devler Ligi’nin en kötü averajı bizde

Şampiyonlar Ligi'nde puan tablosunda, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna çıkıyor. 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükseliyor. Son 12 sıradaki takımlar ise eleniyor.

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