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Dünya 40 dakikada 11 günlük yağmur yağdı! Tüneli su bastı, araçlar birbirine girdi
Dünya

40 dakikada 11 günlük yağmur yağdı! Tüneli su bastı, araçlar birbirine girdi

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Su basan Anhangabau tünelinde 26 otomobil ile 2 otobüs birbirine girdi.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde kısa sürede etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı felç etti. Şehir merkezindeki Anhangabau tünelini su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiyeciler, tünelde kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botları kullandı. Congonhas Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal edildi. Şehir merkezine ekim ayında yaklaşık 11 günde yağan yağmurun sadece 40 dakika içinde yağdığı belirtildi.

 

Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia'da bir evin toprak altında kalması sonucu ise 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya çekirdekleri asırlık makinede kavrulup Türk kahvesine dönüşüyor
Brezilya çekirdekleri asırlık makinede kavrulup Türk kahvesine dönüşüyor

Aktüel

Brezilya çekirdekleri asırlık makinede kavrulup Türk kahvesine dönüşüyor

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