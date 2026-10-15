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Gündem İstanbullular dikkat! Valilik saat verdi, kuvvetli geliyor
Gündem

İstanbullular dikkat! Valilik saat verdi, kuvvetli geliyor

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İstanbullular dikkat! Valilik saat verdi, kuvvetli geliyor

İstanbul’da şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışlar sebebiyle 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişiden halen haber alınamıyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul’da 15-16 Ekim tarihlerinde okullar tatil edildi. İstanbullar ise “Yağışlar ne zaman duracak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladığında ise valilikten son derece önemli bir açıklama geldi.

İstanbul dün akşam büyük bir felaket yaşadı. Mega kent sulara teslim olurken 3 kişi hayatını kaybetti. Ne yazık ki 4 vatandaşımızdan halen haber yok. Yağışlar son saatlerde etkisini azaltsa da İstanbulluların gözü kulağı valilikten gelen açıklamadaydı. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada yağışların şiddetini arttıracağını duyurdu.

 

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada” Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

 

Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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