Kadınları peşinden sürüklüyor: Ne kolajen tozu ne krem! Cildi pürüzsüz yapıp gençleştiren pes dedirten 5 doğal besin

Özellikle içerdiği bitkisel omega-3 yağ asidi, hücre zarlarının sağlıklı yapısının korunmasına katkıda bulunuyor. Ceviz ayrıca cildin çevresel etkenlere karşı korunmasında rol oynayan çeşitli mikro besinler de içeriyor. 4. DOMATES: CİLDİN DOĞAL KORUMA KALKANI Domatesin kırmızı rengini veren likopen, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Araştırmalar, likopen bakımından zengin beslenmenin cildin güneş kaynaklı oksidatif strese karşı direncini destekleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle pişirilmiş domateste likopenin vücut tarafından kullanılabilirliği artabiliyor. Ancak domates tüketimi, güneş koruyucu kullanımının yerini tutmuyor. 5. YABAN MERSİNİ: YAŞLANMA BELİRTİLERİNE KARŞI ANTİOKSİDAN DESTEĞİ Yaban mersini, antosiyanin adı verilen antioksidan bileşenler bakımından zengin olmasıyla öne çıkıyor. Bu bileşenler, hücrelerde oksidatif stresin azaltılmasına katkıda bulunabiliyor. Dengeli beslenmeye eklenen yaban mersini, genel cilt sağlığını destekleyen meyveler arasında bulunuyor. GENÇ GÖRÜNEN BİR CİLDİN SIRRI SADECE BESLENME DEĞİL! Cildin sağlıklı ve canlı görünmesini desteklemek için bu beş besini dengeli bir beslenme programına dahil etmek önemli. Ancak yalnızca belirli besinleri tüketerek kırışıklıkları tamamen ortadan kaldırmak veya 10 yıl gençleşmek mümkün değil. Amerikan Dermatoloji Akademisi, erken cilt yaşlanmasını önlemek için sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli uyku, yeterli nemlendirme ve en az SPF 30 güneş koruyucu kullanımını öneriyor. Unutmayın: Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için tek bir mucize besin yerine, düzenli ve dengeli beslenme alışkanlığı çok daha önemli.