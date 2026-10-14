53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan sanık İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na ve avukatlara teşekkür ederek, cezaevinde çok zorlandığını belirtti.

Bu salonda bugün sıradan bir sorgu yapılmadığını, bu sorguyu aylardır beklediğini söyleyen sanık İmamoğlu, şu beyanda bulundu:

"En çok da ben bekledim. En başta olsun istedim. Sonra en son olacaksa, en son olsun istedim. Sonra tabi arzu ettiğimiz biçimiyle süreç ilerlemedi. Neden beklediğini biraz anlatmak isterim. Gerçekten bu hikaye aslında bu davanın nasıl bir süreçle, nasıl bir ortamda ilerlediğini de gösteriyor. 7 Temmuz sorgu sırası bana geldiğinde, benden önce de arkadaşlarımın sorguları kesilmişti. Avukatların sorguları kesilmişti. Müdafilerin beyanları kısıtlanmıştı. Sonra sıra bana gelince, itirazlarımı dile getirdim, engellenmeye çalışıldım ve gerçeğe aykırı beyanlarla sorgum yaptırılmadı. Nitekim daha sonra ses kayıtlarının dökümü çıkınca gerçek de ortaya çıktı."

Sanık İmamoğlu, "savunma yapmayacağım" şeklindeki tutanağın tamamen gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

Siyasete 38 yaşında dahil olduğunu ve siyasi parti içerisinde mücadele ile emeğini en yüksek seviyede verdiğini söyleyen İmamoğlu, parti içerisinde siyaset yapmanın kurumsallığına saygı duyulması ve katkı sunulması konusunda kendisinin en yüksek değeri verdiğini anlattı.

Siyasete harcanan mesainin çok daha üzerine çıkarak, iş hayatından daha fazla siyaset yaptığını aktaran İmamoğlu, sonrasında kamu görevine seçilerek, önce Beylikdüzü Belediye Başkanı, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Sanık İmamoğlu, savunmasında yargılandığı davalara da değinerek, kayırmacılık yapmadığını, eşine, dostuna fırsat alanı yaratmadığını, denetimi en üst seviyede tuttuğunu savundu.

Duruşma, sanık İmamoğlu'nun savunmanın alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.