  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz Azerbaycan’dan yürek burkan görüntüler 28 Şubat’ın kopyası gibi! İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek! Besle kargayı oysun gözünü: Alman istihbaratında Mossad şoku Bakan Bayraktar uyardı: Enerjide çeşitlendirme artık zorunlu Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İmamoğlu yandaşı YP’lilerden Meclis’te şaklabanlık! Bu kez kameraları değil ağızlarını bantladılar! MHP Lideri Bahçeli, Halk TV’yi böyle uyarmıştı: Müfteri müsveddelerin burnundan getireceğiz
Gündem 53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme
Gündem

53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
53'ü tutuklu 436 sanık yargılanıyor! "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sıcak gelişme

53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 98. duruşması sona erdi. Duruşma, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan sanık İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na ve avukatlara teşekkür ederek, cezaevinde çok zorlandığını belirtti.

Bu salonda bugün sıradan bir sorgu yapılmadığını, bu sorguyu aylardır beklediğini söyleyen sanık İmamoğlu, şu beyanda bulundu:

"En çok da ben bekledim. En başta olsun istedim. Sonra en son olacaksa, en son olsun istedim. Sonra tabi arzu ettiğimiz biçimiyle süreç ilerlemedi. Neden beklediğini biraz anlatmak isterim. Gerçekten bu hikaye aslında bu davanın nasıl bir süreçle, nasıl bir ortamda ilerlediğini de gösteriyor. 7 Temmuz sorgu sırası bana geldiğinde, benden önce de arkadaşlarımın sorguları kesilmişti. Avukatların sorguları kesilmişti. Müdafilerin beyanları kısıtlanmıştı. Sonra sıra bana gelince, itirazlarımı dile getirdim, engellenmeye çalışıldım ve gerçeğe aykırı beyanlarla sorgum yaptırılmadı. Nitekim daha sonra ses kayıtlarının dökümü çıkınca gerçek de ortaya çıktı."

 

Sanık İmamoğlu, "savunma yapmayacağım" şeklindeki tutanağın tamamen gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

Siyasete 38 yaşında dahil olduğunu ve siyasi parti içerisinde mücadele ile emeğini en yüksek seviyede verdiğini söyleyen İmamoğlu, parti içerisinde siyaset yapmanın kurumsallığına saygı duyulması ve katkı sunulması konusunda kendisinin en yüksek değeri verdiğini anlattı.

Siyasete harcanan mesainin çok daha üzerine çıkarak, iş hayatından daha fazla siyaset yaptığını aktaran İmamoğlu, sonrasında kamu görevine seçilerek, önce Beylikdüzü Belediye Başkanı, sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Sanık İmamoğlu, savunmasında yargılandığı davalara da değinerek, kayırmacılık yapmadığını, eşine, dostuna fırsat alanı yaratmadığını, denetimi en üst seviyede tuttuğunu savundu.

Duruşma, sanık İmamoğlu'nun savunmanın alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek!
İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek!

Gündem

İmamoğlu kendini değil, Halk TV ve firari sahibini savundu: Metropol hırsızından medya arsızına destek!

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam
Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

Gündem

Ekrem İmamoğlu aylık gelirini açıkladı! İşte mahkemede söylediği rakam

İmamoğlu'ndan duruşmada "haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti
İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

Gündem

İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seyfulah

Ömür boyu hapis defterini kapatın gitsin.
Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"
Gündem

Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Türkiye’den gelen peş peşe tepkilerin ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Allahş..
Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık
Gündem

Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık

Ekrem-Özgür ikilisinin önce CHP’yi ele geçirip ardından çöktükleri belediyelerde türlü yolsuzluklar ve ahlaksızlıklarla iyice ayarlarını boz..
Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?
Medya

Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak bilinir. 18 yaşında İngiltere’ye gitti. Tekstil, e-t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23