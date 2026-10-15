TBB Başkan Vekili seçiminde ilk tur tamamlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminde ilk tur tamamlandı. İlk turda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 409 oy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 369 oy aldı.
Cumhur İttifakı'nın adayı Tahir Büyükakın ve CHP’nin desteklediği Yeni Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce’nin yarıştığı Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminin ilk turu gerçekleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmasının ardından boşalan TBB Başkanlığı için seçimin ilk turu tamamlandı.
TBB tarafından yapılan açıklamada; “TBB Meclisinde yapılan Başkan Vekili seçiminde birinci tur oylamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 409 oy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 369 oy aldı. Toplantı ikinci tur oylama ile devam edecek” bilgisi aktarıldı.