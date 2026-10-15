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Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan taziye mesajı! Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti!
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan taziye mesajı! Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti!

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan taziye mesajı! Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce'de meydana gelen feci trafik kazasında yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Acı haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurtulmuş, Gültekin’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü belirterek merhumun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

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