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Gündem Biri mezara biri kodese! Fuhuş ahlaksızlığının ibretlik sonu
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Biri mezara biri kodese! Fuhuş ahlaksızlığının ibretlik sonu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Biri mezara biri kodese! Fuhuş ahlaksızlığının ibretlik sonu

Fuhuşta ibretlik son bu kez İzmir’de yaşandı. Çeşme’de kendileriyle ilişkiye girmeyi reddeden ve daha fazla para istediği iddia edilen 28 yaşındaki hayat kadını, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, suç aleti silahla birlikte Urla'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir’de fuhuş pazarlığı kanlı bitti. Olay, Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İddiaya göre, eskortluk yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER URLA'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinler'de yakalanan zanlılar, adli işlemleri yürütülmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

Rahman

Bunun fuhuş ile ne alakası var..? :) Biri diğerini allah adına antlaşmazlıktan öldürünce bunun din ile alakası oluyor mu.?

Vedat 66

Rahman Denen Şahıs Anlaşmazlığın Sebebini Alğılayamadın Herhalde Anlaşmazlık Fuhuş Ücretinden Oluyor Kadın Verilen Ücreti Yetersiz Buluyor Bu Ahlaksız Canilerde Kadını Vuruyor. Bu Kişilerde Dine Bağlılık Ve Yaşamı Olsaydı Bu Olay Yaşanmazdı. Dini Bağlılık Bir İnsanın Ruhunun Ve Bedeninin Zırhıdır. İnşaAllah Bu Açıklamayı Kavrayabilirsin. Vesselam.
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