Hakan Fidan’dan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dikkat çeken açıklama

Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok çeşitli tarihi sınamalardan geçtiğini ve sağlam stratejik temellere oturduğunu belirten Fidan, "İki devlet, tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarda, savaş ve kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman bazı konularda farklı yaklaşımlar olabileceğini dile getiren Fidan, bunlar istismar edilerek iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yıpratılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların ve kardeşlik ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bugün iki ülkenin ortaya koyduğu stratejik dayanışma, uluslararası camia tarafından da yakın takip edilmekte." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de belirleyici olmaya devam edeceğini kaydeden Fidan, bu ilişkileri aşındıracak tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Türk ve Azerbaycan kamuoylarının artık bütünleştiğini, sosyal medya ve iletişim kanallarının yaygınlaşmasıyla iki toplumun birbirini karşılıklı etkilediğini ifade eden Fidan, kültürel, siyasi, sosyal ve finansal alanlarda yoğun bir etkileşim bulunduğunu söyledi.

Her iki ülkenin liderliğinin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyareti öncesinde kendisine talimat ve direktiflerini ilettiğini aktardı.

Bazı konularda farklı yaklaşımların ve perspektiflerin olabileceğini kaydeden Fidan, bunların iki ülke arasında kardeşlik hukukuna uygun şekilde konuşulabileceğini dile getirdi.

Fidan, "Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır bir şekilde, bize yaraşan bir şekilde oturup medeni bir şekilde konuşuruz." dedi.

Farklı görüşlerin sosyal medya üzerinden propaganda aracına dönüştürülmesine gerek olmadığını vurgulayan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede de bu çerçevede değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Fidan, Aliyev'in görüş ve perspektifini dinlediklerini, iki lider arasındaki sarsılmaz bağın en güçlü şekilde varlığını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Her iki tarafta da konunun istismar edilmemesi ve iki ülke arasındaki kardeşliğin önüne yeni engeller çıkmaması için çaba gösterildiğini kaydeden Fidan, tüm tarafların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, Karadeniz'in savaşın dışında kalması için yoğun çaba sarf ediyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Fidan, Türkiye'nin pozisyonunun savaşın durması yönünde olduğunu belirtti.

Bu konuda yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Fidan, savaşın tamamen durdurulamaması nedeniyle en azından Karadeniz'in savaşın dışında tutulması için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de konuyu görüştüklerini aktaran Fidan, Rus tarafının görüşlerini dinlediklerini, daha önce de bu konuda temaslarda bulunduklarını dile getirdi.

Fidan, Türkiye'nin hazırladığı bir teklifi hem Ukrayna hem de Rusya tarafına ilettiklerini, tarafların teklife ilişkin tutumlarını dinlediklerini ve sorunun daha yapıcı şekilde nasıl çözülebileceği üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bölgedeki durumun dünya gıda piyasalarını yakından etkilediğine işaret etti.

Fidan, özellikle Afrika ülkelerine yönelik buğday ticaretinin risk altına girdiğine, gıda ve enerji fiyatlarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Bakan Fidan, Karadeniz'de ticaretin kısıtlanmasının ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve Babülmendep Boğazı'nda zaman zaman kısıtlamalar yaşandığı bir dönemde bu sorunların dünya ekonomisini, özellikle gelişmekte olan ülkeleri, daha da zor durumda bıraktığını kaydetti.

Türkiye'nin, sorunun çözümü için elinden geleni yaptığını vurgulayan Fidan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini sözlerine ekledi.