Haliç bu hale geldi! İstanbul’un incisi kahverengiye döndü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Haliç’in rengi değişti. Taşınan çamurlu su sebebiyle kahverengiye dönen Haliç, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Haliç'in rengi değişti. İstanbul’da sokakları su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç dron kamerasıyla görüntülendi.