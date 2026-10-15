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Yaşam Haliç bu hale geldi! İstanbul’un incisi kahverengiye döndü
Yaşam

Haliç bu hale geldi! İstanbul’un incisi kahverengiye döndü

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Haliç’in rengi değişti. Taşınan çamurlu su sebebiyle kahverengiye dönen Haliç, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Haliç'in rengi değişti. İstanbul’da sokakları su bastı, dereler taştı. Megakentin incisi olarak bilinen Haliç'in de rengi değişti. Şiddetli yağışın ardından Haliç tamamen çamura bulandı. Rengi değişen Haliç dron kamerasıyla görüntülendi.

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