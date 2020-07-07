Yurtdışı borçlanması nasıl yapılır? Kadınların yurtdışı borçlanması

Yurtdışı borçlanması için başvuranlar eski sistem üzerinden borçlanarak, emekli olmaya hak kazanacak. SSK, diğer adıyla da 4/A üzerinden borçlanıp, emekli olabilecekler. Asgari borçlanma gün sayısı 3.600 gün ve 5.000 gün olacak. Ve en düşük asgari ücretin günlük yüzde 32’si üzerinden borçlanabilecekler. Buna göre de günlük 27.29 lira üzerinden borçlanma imkanları olacak. Bu da şu anlama geliyor, 3.600 gün üzerinden borçlanma yapacak olan bir gurbetçi vatandaşımız, 98.244 lira yatırarak, emekli olabilecek.

Kadınların yurtdışı borçlanması nasıl yapar?

Sigortalı olduktan sonra doğum yapan ve bu dönemde sigorta prim ödemesi bulunmayan kadınlar üç doğuma kadar toplamda 6 yıl için borçlanma imkanına sahip. Bu yolla en az üç doğum yapmış kadın 2160 gün hizmet kazanabiliyor. Yine yurtdışında çalışan veya ikamet eden kadınların da bu süreleri borçlanma hakkı bulunuyor. Ancak 25 yıl evli kalan kadınlara borçlanma hakkı verileceği bugüne kadar ifade edilmedi. Mevcut yasada bu yönde bir düzenleme de bulunmuyor. Ancak 65 yaşını tamamlamış kişiler erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın sosyal güvencelerinin bulunmaması, gelirinin de olmaması ya da asgari ücretin netinin üçte birinden az olması şartıyla 65 yaş maaşından yararlanabiliyor.

Yurtdışı borçlanma şartları

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

Hangi süreler yurtdışı borçlanması ile borçlanılır?

Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.