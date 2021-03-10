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Ekonomi Yurt içinde ve yurt dışında yeni halka arzlar neden olmasın? Sağlıklı bir noktadayız
Ekonomi

Yurt içinde ve yurt dışında yeni halka arzlar neden olmasın? Sağlıklı bir noktadayız

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, şirketlerinin yüzde 84’ünün halka açık olduğunu belirtti. Alper, “Halka açıklıkta sağlıklı noktadayız. Ama işlerimiz büyüdükçe hem yurt içinde hem yurt dışında neden yeni halka arzlar olmasın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:18:00 -
Yurt içinde ve yurt dışında yeni halka arzlar neden olmasın? Sağlıklı bir noktadayız

KordSA, BriSA, ÇimSA ve TeknoSA gibi dev şirketleri bünyesinde barındıran Sabancı Holding’in CEO’su Cenk Alper, önemli açıklamalarda bulundu. Alper’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

Portföyümüz dayanıklı, çeşitli

Pandemi tehdidine rağmen iyi bir performans çiziyoruz. En büyük avantajımız da portföyümüzün dayanıklı ve çeşitli olması.

Sabancı Holding olarak 2020’de iyi bir grafik sergiledik. Banka dışı gelirlerimizi yüzde 17 arttırarak 104 milyar liraya yükselttik. Faaliyet kârımızı yüzde 22 arttırarak 20.9 milyar liraya, net kârımızı yüzde 26 arttırarak 4.8 milyar liraya taşıdık.

Bu dönemde borçluluk oranımız da iyileşti.

İyileşmeler söz konusu

Son 5 yılda bilançolarımızı toparlama programımız çerçevesinde nakit oluşturmaya odaklandık. Program sayesinde borcun faaliyet kârına oranını 5 kattan 1.5 kata kadar indirdik. Bu durum, hem bizi hem de yatırımcılarımızı mutlu etti.

Geçen sene öz kaynak kârlılığımız yüzde 17 arttı. Öz kaynak kârlılığımıza en büyük katkı Sigorta Grubumuzdan geldi.

Enerji Grubumuzda ciddi iyileşme görüldü. Çimento Grubumuzda da.

BriSA Aksaray fabrikamızın devreye girmesi gücümüze güç kattı.

Pandemi şartlarından etkilenen KordSA toparlanma eğilimine girdi.

Hedefler büyük

Enerji tarafında hedeflerimiz büyük. Sürdürülebilir enerji üretiminde yüzde 45 olan payımızı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Enerji dağıtımında akıllı şebeke yatırımlarına devam edip daha da büyümeyi amaçlıyoruz.

Yeni dönemde çimento firmalarımız ve KordSA’yla yurt dışında yayılımımızı arttıracağız.

Enerji Grubumuz, yatırımlarıyla Sabancı Holding’e kuvvetli bir katkı yapacak. Çimento Grubumuz ve KordSA da öyle.

Organik büyümeye devam edeceğiz. Yurt dışından şirket alımlarımız sürecek.

Pandemi döneminde dahi ara vermediğimiz çalışmalarımızı yeni normalde hızlandırıyoruz.

Enerjisa dönüşüm halinde

EnerjiSA çok ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Yenilenebilir enerji alanında büyümekte kararlı. Temettü öder halde. EnerjiSA, bu sene de iki ortağına temettü ödeyecek.

EnerjiSA’nın önünde pek çok opsiyon var. Bu opsiyonlardan biri büyüme, biri ise daha fazla halka arz. Tüm opsiyonları ortaklarımızla görüşüyoruz. Halka arz dahil tüm opsiyonları değerlendireceğiz.

Şirketlerimizin yüzde 84’ü halka açık. Biz, Borsa İstanbul’un yüzde 6’sını oluşturuyoruz.

Halka açık şirketlerimiz başarılılar.

Önemli sinyal

TeknoSA ve CareforSA örnekleri ortada. İkisinin de halka açık hisse oranını arttırdık. Hisse satışlarından gelen parayı da TeknoSA ve Carrefour’SA’yı büyütmek için kullanıyoruz.

Halka açıklık noktasında sağlıklıyız. Ama işlerimiz büyüdükçe hem yurt içinde hem yurt dışında neden yeni halka arzlar olmasın?

Yatırımlara hız vereceğiz

2021 için umutluyuz.

Yatırımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz.

Teknoloji ve inovasyonun gücünü arkamıza alacağız.

2021, yeni normalde oyun kurucu olmayı odağa oturtacağımız bir sene olacak.

2025 itibarıyla iki kat büyümeyi esas alıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz.

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