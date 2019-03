Yurt içi piyasalar sanayi üretim verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.

İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi. May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu belirterek, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi. May, ikinci bir referandumun Brexit'i ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, bu durumun aynı zamanda halk ve parlamento arasındaki kırılgan güven ilişkisine zarar vereceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından anlaşmasız ayrılık seçeneğinin masadan kalkmış olabileceğini fiyatlayan piyasalarda, sterlin diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Sterlin/dolar paritesi dün yüzde 2,05 artışla 1,3341'e çıkması sonrası şu dakikalarda 1,3250 seviyesinde dengelendi.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, beklentilerin altında kalırken, dayanıklı mal siparişleri tahminlerin üzerinde arttı. Boeing hisselerinin 2 günlük sert düşüşün ardından dün gelen tepki alımlarıyla toparlanmasından destek bulan pay piyasaları ise günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Avrupa tarafında, beklentilerin üzerinde artan sanayi üretim verisinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında, Çin'deki yoğun veri gündemi takip edilirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de sanayi üretimi yüzde 5,3 yükselse de beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar tahminler doğrultusunda yüzde 8,2 arttı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 102.197'den tamamladı. Dün 5,4548'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4650'den işlem görürken, uluslararası piyasada sterlinin değerlenmesine paralel 7,3121'i gören sterlin/TL, şu dakikalarda 7,2380 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün Brexit gelişmelerinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, dolar/TL’de 5,4680’in önemli direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,2 yükseleceği tahmin ediliyor. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2018'in aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de aylık bazda yüzde 1,4 gerilemişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı ithalat fiyat endeksi

17.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları