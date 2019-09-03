0553 313 94 23

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

03 Eylül 2019 Salı 09:09
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün resmi tatil olması dolayısıyla küresel piyasalarda düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda yatay seyretmesinin ardından pay piyasaları değer kazandı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti.

İngiltere'de ise Başbakan Boris Johnson'ın dün bakanlar kurulunu acil toplaması ile artan erken seçim endişelerine karşın FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Başbakan Johnson, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, AB'den hiçbir koşulda Brexit için bir erteleme istemeyeceğini bildirdi. Karar sonrası sterlin, dolar ve avro karşısındaki değer kaybını sürdürdü. Sterlin/dolar paritesi, 1,2025 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Dün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentileri aşması sonrası yüzde 1,3 değer kazanan Şanghay bileşik endeksi, bugün etkili olan kar satışlarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında bulunuyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisindeki daralma yüzde 1,5 ile beklentilerden sınırlı kalınca pay piyasalarında yükseliş, döviz kurlarında da düşüş görüldü. BIST 100 endeksi, dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1,68 değer kazanarak günü 98.343 puandan tamamlarken, yüzde 0,4 azalışla 5,8073'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8080 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi beklentileri değiştirebilecek en önemli verilerden biri olan ağustos ayı enflasyonunun bugün açıklanacağını anımsatarak, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.800 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ÜFE

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı inşaat harcamaları

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:09
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tohumluklara "yerel çeşit" logosu geliyor
    1. Tohumluklara "yerel çeşit" logosu..
    2. Talha Emir Buldu, Avrupa üçüncüsü oldu
    3. Takla atan hafif ticari araç..
    4. Göreve yeni başlayan polislere manda..
    5. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    6. Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının..
    7. Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi..
    8. Öldürülen terörist bakın kim çıktı
    9. (Özel) Dronelar için yeşil alanlar..
    10. (Özel) Taksiyle çarpışan motosikletli..
    11. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta..
    12. Silajlık mısır hasadı Erzincan’da..
    13. Kuyucak Gençlik Merkezi’nde yüzme..
    14. TÜBİTAK’ın 10 çalışanı hakkında..
    15. Bayram Ali Öztürk Hoca’nın şehadeti 13..
    16. Tavada lahmacun nasıl yapılır?
    17. YAKMEK’ler kursiyerlerine terapi gibi..
    18. Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş
    19. Hizbullah, vurduğu İsrail askeri..
    20. Enflasyon öncesi dolarda son durum!
    21. (Özel) İstanbul’un lüks semtinde..
    22. Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
    23. İran tankeri Suriye yakınlarında takip..
    24. Boşanma aşamasındaki kadının eşi..
    25. (Özel) Hastane bahçesinde tekmeli..
    26. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    27. Döviz kurları
    28. Sırada 2 eski Milletvekili mi var?
    29. 3 eski İl başkanı da ihraç edilecek
    30. Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor