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Yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor! İşte son durum...

Kar yağışı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda noktada ulaşımda zorluklar yaşanıyor... D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Sertavul Geçidi'nde ve 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Samsun, Amasya, Çankırı, Kahramanmaraş ve Malatya'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 06:39
Yurt genelinde soğuk havalar etkili oluyor! İşte son durum...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yolun Düzce Kaynaşlı kesimi ile Bolu Bakacak mevkisinde tırlara takma mecburiyeti getirdi. Zincirsiz tırlar, ekipler tarafından yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor. Zincir takan tırlar yollarına devam ederken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışı Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Mut Sertavul geçidinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Mersin ilini Karaman iline bağlayan Mut Sertavul geçidinde akşam başlayan ve gündüzde devam eden kar yağışı devam ediyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Akşam saatlerinde daha dikkatli olunması uyarısı yapılırken, karayolları ekipleri ise aralıksız olarak yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Araç sahiplerine uyarıda bulunan yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toros dağlarını beyaza bürürken, özellikle merkez dışındaki Mahallelerde etkili oldu. Yayla Mahallelerinde ise kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.

Sabahın erken saatlerinde kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kar üzerinde piknik yapmadan da geri kalmadılar.

Eğribel Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. 

Doğu Karadeniz'in, Akdeniz ve diğer bölgelere olan bağlantılarından biri olan Eğribel Geçidi'nde birkaç gündür süren kar ve tipi etkisini artırdı.
Kar kütlelerinin yola kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekipleri, Giresun'un iç kesimlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin de bağlantısını sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşım ve eğitime kar engeli

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden bölge trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi. Çakallı mevkisinde kayan tır, yol kenarındaki kanala düştü. Ekipler, çekici ile tırı düştüğü yerden çıkardı. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Samsun ve Kavak arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

Amasya

Samsun - İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da kar yağışı yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanıyor.  Hasarlı kazaların meydana geldiği bölgedeki Ulubel mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı özellikle Yedikuyular mevkisinde etkili oldu. Hafta sonu tatilini Yedikuyular Kayak Merkezi'nde geçirenler, dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Kar ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar, Karayolları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler küreme ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçeden Yedikuyular mevkisine araçların geçişine izin vermiyor. Yolda 3 saat mahsur kaldığını belirten sürücü Muhammet Ali Koç, ekiplerin çabası sonucu yolun açıldığını söyledi.

Malatya

Kentte kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 30 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 9, Doğanyol'da 8, Kuluncak'ta 5, Battalgazi'de 3, Arguvan'da 2, Hekimhan, Akçadağ ve Darende ilçelerinde de birer mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Mahalle yollarının açılması için 28 ekip çalışma yürütüyor.

Karabük-Bartın yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Karabük ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Safranbolu ilçesi de beyaza büründü. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyazla kaplandı.

Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerken, Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştığı belirtildi. Tekir Yaylası'nda ise motosikletli kişi yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gün boyu etkili olan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinden sonra yoğunlaşan tipi ve soğuk hava, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların zincir takarak geçiş yaptığı yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Tipi, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarının yanı sıra Ardahan-Kars yolunda da etkisini artırdı.

Ardahan-Kars kara yolunun özellikle Susuz ile Ardahan arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı il genelinde devam ederken, Çorum-Ankara karayolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açılıyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Ardahan
  4. Bartın
  5. Karaman
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Kahramanmaraş
  9. Malatya
  10. Kars
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Giresun
  14. Çorum
  15. Bolu
  16. Ankara
  17. Amasya
  18. kar
  19. ulaşım
  20. yağış
  21. son dakika
  22. haberler

YORUM YAZ

  • Mesut AykaçMesut Aykaç31 dk önce
    bu manşeti atanlar sizi biz kabul ettiğimiz için takip ediyoruz ve bizi uyarıyoruzAllah içingelin kendinize her zorlukta bir kolaylık vardır Allah rahmetini göndermiş şükürler olsun
  • hüseyinhüseyin39 dk önce
    .... rabbim bize rahmetini berketini sunuyor.
  • temeltemel40 dk önce
    bir zamanlar büyük medya kartelleri beyaz rahmet için beyaz felaket - beyaz esaret - beyaz kabus - beyaz engel - beyaz set - beyaz bela - tanımı yaparlardı. Ve bu tanımı kim yaptı ise iki yakası bir araya gelmedi. Gazeteleri ya battı ya el değiştirdi. Şimdi sıra size mi geldi. Beyaz esaret ne demek.? Akıllı olun akıllı.
  • MetinMetin46 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • mehmet ARSLANmehmet ARSLAN46 dk önce
    BEYAZ ESARETBu ne biçim cümle ALLAHIN bizlere lutuf olarak verdiğirahmete nasıl olurda esaret dersiniz.Bu meili okurkeniçtigin kahve veya çay bu esaretten oluyorYine bu meili okurkenyediğin poaçada bu esaretten oluyor. ..
  • AngaralıAngaralı58 dk önce
    Biz müslümanlar buna beyaz esaret degil Allah ın rahmeti diyoruz
  • meçulmeçul1 sa önce
    ... rahmete esaret denmez ...
  • mborazmboraz1 sa önce
    Allahın rahmetine beyaz esaret geri geldi denmesi hiç hoşnut değil şükürler olsun yağdına her yeri hastalık sardı doğanın yorganı karbarajlar boşalmış susuzlukdançok şükür yağdı

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