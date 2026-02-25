Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Amerikan emperyalizminin Marshall planlarıyla dayattığı margarin ve çiçek yağlarını Türk halkına "modernlik" diye pazarlayanlar, bu uğurda kendi toprağının bereketini karalamaktan çekinmediler.

Mutfakta zeytinyağına "zararlı" yaftası yapıştıran bu sömürgeci kafa, Meclis’te de milletin inancına ve başörtüsüne düşmanlık ederek maskesini tamamen düşürdü. İnançlı insanlara "had bildirilmesine" alkış tutan bu yapı, eş zamanlı olarak halkı ithal ve yapay yağlara mahkum ederek sağlığımızı da hedef aldı. Televizyon ekranlarını birer propaganda aracına çeviren bu köhne zihniyet, milletin gözünün açılmasıyla birlikte tarihin tozlu raflarına gömüldü.

Anadolu insanı artık hem iradesine yapılan bu sinsi saldırıları hem de sağlığı üzerinden oynanan kirli oyunları çok net görüyor.