Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, milletin oylarıyla seçilen Merve Kavakçı'nın başörtüsü nedeniyle meclisten hukuksuzca kovulmasına sevinilen sahnelerle milli iradeye nasıl savaş açtıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise aynı dizide, binlerce yıllık şifa kaynağımız zeytinyağını "doktor eve sokmuyor" replikleriyle kötüleyen sahneler, "Eski Türkiye"nin karanlık dehlizlerinde nasıl bir toplum mühendisliği yapıldığını bir kez daha kanıtladı.
Amerikan emperyalizminin Marshall planlarıyla dayattığı margarin ve çiçek yağlarını Türk halkına "modernlik" diye pazarlayanlar, bu uğurda kendi toprağının bereketini karalamaktan çekinmediler.
Mutfakta zeytinyağına "zararlı" yaftası yapıştıran bu sömürgeci kafa, Meclis’te de milletin inancına ve başörtüsüne düşmanlık ederek maskesini tamamen düşürdü. İnançlı insanlara "had bildirilmesine" alkış tutan bu yapı, eş zamanlı olarak halkı ithal ve yapay yağlara mahkum ederek sağlığımızı da hedef aldı. Televizyon ekranlarını birer propaganda aracına çeviren bu köhne zihniyet, milletin gözünün açılmasıyla birlikte tarihin tozlu raflarına gömüldü.
Anadolu insanı artık hem iradesine yapılan bu sinsi saldırıları hem de sağlığı üzerinden oynanan kirli oyunları çok net görüyor.
