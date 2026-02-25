2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı!

Rapora göre 2025’te küresel ticaret %3,9 büyürken, ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında %15 arttı. Coface, 6 ülkeden 5’inin risk notunu artırdı; 9 sektörden 7'sinin ise derecelendirmesini yukarı yönlü güncelledi. Jeopolitik ve finansal risklerin gölgesinde hazırlanan rapor, 2026’da küresel büyümede sınırlı yavaşlama, petrol fiyatlarında gerileme ve ticarette kademeli ivme kaybı beklentisine işaret etti.

2025 KÜRESELLEŞMENİN DAYANIKLILIĞINI ORTAYA KOYAN BİR YIL

Ticari alacak sigortası ve ticari risk yönetimi alanında dünyada ve Türkiye’de lider konumda bulunan Coface, yayımladığı son Risk Değerlendirme raporunda 2025’in küreselleşmenin dayanıklılığını ortaya koyan bir yıl olduğuna dikkat çekti. Küresel ekonomide yaşanan türbülansa rağmen büyümenin yıl başındaki %2,8’lik tahminle uyumlu gerçekleştiği belirtilen raporda, özellikle gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin önceki döneme kıyasla daha sınırlı kaldığı ve uluslararası şirketlerin hızlı uyum kapasitesinin de bu tabloyu desteklediği vurgulandı.

2026 AĞIR BİR BASKI ALTINDA BAŞLADI

2026 yılının küresel ekonomi açısından yoğun belirsizliklerle başladığını belirten Coface, yılın ilk döneminde risk algısının belirgin şekilde yükseldiğini aktardı. Latin Amerika, İran ve Grönland’da yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri somutlaştırdığını ortaya koyan kurum, yüksek faiz ortamının sürmesinin borçluluk seviyeleri ve varlık fiyatlamaları üzerinden finansal kırılganlıkları artırdığını bildirdi.

KÜRESEL BÜYÜME YAVAŞLIYOR ANCAK DİRENÇLİ KALIYOR

Küresel büyümenin 2026’da hız kesmesine karşın genel görünümün dirençli kaldığını değerlendiren Coface, ekonomik görünümünün bölgelere göre farklılık göstermeye devam ettiğini belirtti. ABD’de büyümenin %2,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıklayan Coface, 2025’in ikinci yarısında şirket iflasları %15 artmış olsa da güçlü tüketim eğiliminin ekonomik aktiviteyi desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

EURO BÖLGESİ’NDE BÜYÜME YÜZDE 1’İN ALTINDA

Euro Bölgesi’nde büyümenin yaklaşık %1 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü açıklayan Coface, Almanya’nın kapsamlı yatırım planı sayesinde toparlanma sürecine girdiğini, kamu açığı GSYH’nin %5’inin üzerinde seyreden Fransa’da ise büyümenin %0,9 civarında dengelenmesinin beklendiğini paylaştı. Orta Avrupa’nın daha güçlü bir performans sergilediğinin belirtildiği raporda, Polonya’nın ise %3,8’lik büyüme oranıyla öne çıktığını duyuruldu.

ÇİN EKONOMİSİ İVME KAYBEDİYOR

Rapora göre Çin ekonomisinin 2026’da %4,4 büyüme ile önceki döneme kıyasla ivme kaybetmesi bekleniyor. Bu yavaşlamanın Asya genelindeki büyüme temposunu aşağı çekebileceğine işaret edilirken, Güneydoğu Asya’da ülkeler arasında farklılaşan bir performans öngörülüyor. Aynı değerlendirmede Hindistan’ın ise güçlü iç talep ve proaktif kamu politikalarının katkısıyla %6,1’lik büyüme tahminiyle küresel ekonominin öne çıkan itici güçlerinden biri olmayı sürdüreceği belirtiliyor.

PETROLÜN 2026’DA YAKLAŞIK 60 DOLARA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Enerji piyasalarında ise aşağı yönlü bir seyir öngörülüyor. Brent petrolün varil fiyatının 2025’teki 68 ABD doları seviyesinden 2026’da yaklaşık 60 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşün, talep artışındaki ılımlı seyir ve arz tarafındaki genişlemeden kaynaklanacağı ifade ediliyor. Jeopolitik gelişmelerin dönemsel fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği kaydedilirken, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin genel olarak sınırlı kalacağı ve birçok bölgede enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği öngörülüyor.

KÜRESEL TİCARET BEKLENTİLERE MEYDAN OKUDU

ABD’nin gümrük tarifelerine yönelik adımlarının yarattığı endişelere rağmen küresel ticaretin 2025’te beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini ortaya koyan Coface risk değerlendirme raporunda, ticaret hacminin yıl genelinde %3,9 arttığı da belirtildi. Bu artışta ise güçlü ABD ithalatının ve başlangıçta öngörülenden daha sınırlı kalan gümrük vergilerinin etkili olduğu değerlendirildi.

BAZI ÜLKELERİN NOTLARI DEĞİŞTİ

Ülke risk değerlendirmelerinde toplam 6 değişiklik yaptığını açıklayan Coface, bunların 5’inin not artışı yönünde olduğunu duyurdu. Şili’nin notunun, bakır ve enerji yatırımlarındaki artış ve istikrar kazanan kurumsal yapı sayesinde A4’ten A3’e yükseltildiğini bildirdi. Polonya’nın AB fonlarının desteklediği yatırım ivmesi ve güçlü hane halkı tüketimi nedeniyle A4’ten A3’e çıkarıldığını belirtti. İsveç’in genişleyici maliye politikası ve dayanıklı özel talep sayesinde A3’ten A2’ye yükseltildiğini açıkladı. Barbados’un mali konsolidasyon ve borç azaltımı sayesinde C’den B’ye yükseltildiğini, Ekvador’un ise 2024 enerji krizinin ardından uygulanan reformlar ve IMF desteğiyle D’den C’ye çıkarıldığını ifade etti. Senegal’e ise not indirimi yapıldı.