İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün TBMM Grup toplantısında sorduğu "İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacak" görüşünün sorulması üzerine; “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” karşılığını verdi.

YARIN 72 YAŞINA GİRİYOR

Bir gazeteci de 26 şubat'ta 72 yaşına girecek olan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazeteciye teşekkür ederek "Sizin doğum gününüz kutlu olsun" karşılığı verdi.