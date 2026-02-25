  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı
Gündem

İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin dün TBMM Grup toplantısında sorduğu "İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacak" görüşünün sorulması üzerine; “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” karşılığını verdi.

YARIN 72 YAŞINA GİRİYOR

Bir gazeteci de 26 şubat'ta 72 yaşına girecek olan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazeteciye teşekkür ederek "Sizin doğum gününüz kutlu olsun" karşılığı verdi.  

