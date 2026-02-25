Siyonistlere ambargoda ‘yeraltı’ oyunu: İsrail medyası itiraf etti

İsrail merkezli bağımsız haber platformu +972 Magazine, son yıllarda ülkedeki silah fuarlarının kapsamının daralmasına rağmen İsrail’in savunma ihracatını artırdığını ve bu artışın, ambargo uygulayan Avrupa ülkelerine yönelik satışların yan kuruluşlar üzerinden yürütülmesiyle yapıldığını ileri sürdü.

İsrailli ve Filistinli bağımsız gazetecilerin oluşturduğu internet dergisi ve haber sitesi +972 Magazine'in haberinde, geçen hafta Tel Aviv'de gerçekleştirilen "Savunma Teknolojisi Fuarı"nın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği en büyük silah fuarı olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in silah satışlarının 2022'den bu yana yüzde 18'den fazla artmasına rağmen bu yılki fuarın 2023 öncesindekilere göre çok daha küçük boyutlu olduğu belirtildi.

Ülkenin savunma sanayi alanında en büyüğü olan "İsrail Savunma Ekipmanları Fuarı"nın (ISDEF), en son 2022'de 36 ülkeden 12 bin ziyaretçi ve heyete ev sahipliği yaptığı hatırlatılan haberde, bu yılki fuarın resmi rakamlarının henüz yayınlanmadığı ancak fuara ev sahipliği yapan alanın yalnızca 450 katılımcıyı ağırlayabileceğine işaret edildi.

Haberde, sızdırılan bir belgeye göre, organizatörlerin davet edilen yaklaşık 20 uluslararası heyeti getirmek için uğraştığı ve bunlardan birkaçının da fuara hiç gelmediğine dikkat çekildi.

Sergi alanındaki gözlemlere göre de katılımcıların ezici çoğunluğunun İsrailli olduğu ifade edildi.

AMBARGOYA RAĞMEN İSRAİL’İN SAVUNMA İHRACATI ARTTI

Haberde, çok sayıda ülkenin İsrail ile silah ticaretini durduracaklarını veya kısıtlayacaklarını açıklamasına rağmen İsrail'in savunma ihracatının 2022'de 12,5 milyar dolardan 2024'te 14,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

2025 rakamlarının henüz yayımlanmamasına rağmen bu sayının artmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Haberde, İsrail Askeri ve Güvenlik İhracatları Veritabanı'na (DIMSE) dayandırılarak, bu ihracatın çoğunluğunun (yüzde 54'ü) Avrupa ülkelerine yapıldığı ve sadece geçen yıl Almanya’nın, İsrail silah sistemleri için 7 milyar avro değerinde tedarik anlaşması imzaladığı belirtildi.

“İSRAİL İLE SİLAH TİCARETİ YERALTINA İNDİ”

Silah fuarlarının küçülmesi ve buralara gelen yabancı konukların sayısının azaldığı vurgulanan haberde, "Gazze'deki soykırımda kullanılan silah sistemlerinin satışları hızla artıyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'in en büyük üç silah şirketinden ikisinin, yaklaşık son dört yılda ülkede düzenlenen en büyük silah fuarında stant açmadığına dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

"İsrail silah şirketlerinin teknolojilerini satmak için halka açık silah fuarlarına ihtiyaçları yok. Ana alıcıları da buralarda (bu fuarlarda) görünmekle ilgilenmiyor. İsrail ile silah ticareti ne durdu ne de azaldı sadece yeraltına indi."

Buna gerekçe olarak, silah fuarlarında büyük satıcı ve alıcıların bulunmamasına işaret edilen haberde, aynı zamanda Avrupa ülkelerinde İsrail silah sistemlerinin satın alınmasına olanak sağlayan daha fazla yan kuruluş ve ortaklıklar kurulduğu iddiasına yer verildi.

İSRAİL BAĞLANTILI SİLAHLAR SATIN ALINMAYA DEVAM EDİYOR

Haberde, İspanya’nın 3 Haziran 2025'te İsrail şirketi Rafael'den Spike füzeleri satın almak için yaptığı 285 milyon avroluk anlaşmayı iptal ettiği anımsatılarak, "Ancak İspanya’nın geçen hafta, bunun yerine Rafael'in yüzde 20 hissesine sahip olduğu, Alman ve İsrail şirketlerinin ortak girişimi EuroSpike'tan füzeler satın almayı planladığı belirtildi." ifadeleri yer aldı.

Aynı şekilde, Hırvatistan ve Sırbistan'ın da İsrail ile silah anlaşmalarını durduracaklarını açıkladığı aktarılan haberde, "Ancak Spike füzelerini satın almayı sürdürüyorlar ve Hırvatistan, Rafael tarafından üretilen Trophy silah sistemini de satın almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, bu örneklerin çoğunun Avrupa’dan olmasına rağmen "Kolombiya’nın bile kötü şöhretli İsrail firması Cellebrite'ten satın alınan teknolojiyi kullanmaya devam ettiği" belirtildi.