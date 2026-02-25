  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açık açık uyardı: Diyabet hastaları hurma tüketebilir mi? Türk bilim insanları Antarktika'da! İklim değişikliğine farkındalık vurgusu yaptılar Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir Yanlış yapmayın... Banyoda temizlik sırasına dikkat! Önce aynayı mı tuvaleti mi... İngilizler duyurdu: Onana'dan Trabzonspor'a kötü haber Tarih verdi: Roland Sallai Galatasaray'a veda ediyor! Babası açıkladı Eyüp Sultan: Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

Ramazan ayında tutulan oruç, bağırsaklardaki mikroorganizma topluluğu olan mikrobiyotayı önemli ölçüde yeniden şekillendiriyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu sürecin mikrobiyal çeşitliliği artırdığını ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) üretimini teşvik ettiğini gösteriyor. SCFA'ler, bağırsak duvarını güçlendirerek iltihaplanmayı azaltıyor, bağışıklık sistemini destekliyor ve hatta beyin sağlığına olumlu etki ediyor. Ramazan ayı, kilo kaybı veya enerji seviyeleriyle ilişkilendirirken, mikrobiyota değişiklikleri gibi derin etkiler göz ardı ediliyor. Oysa bu; obezite, diyabet ve sindirim sorunları gibi modern hastalıklarla mücadelede kritik rol oynuyor.

#1
Foto - Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

ORUÇ TUTMAK BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR: Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Berna Ertuğ, orucun bağırsak sağlığına faydası hakkında bilgi verdi. Ramazan ayı, milyonlarca kişi için manevi bir “yenilenme” dönemi olmanın yanı sıra, beden sağlığı üzerinde de ilginç etkilere sahiptir. Ancak sahur ve iftar yemekleri, su tüketimi veya kilo yönetimi gibi yaygın konuların ötesinde, az bilinen bir etkisi de orucun bağırsak mikrobiyotası üzerindeki dönüştürücü etkisidir. Yapılan araştırmalarda Ramazan sonrası mikrobiyota çeşitliliğinin arttığı ve faydalı bakterilerin (örneğin, kısa zincirli yağ asidi üreten türler) çoğaldığı gözlemlenmiştir.

#2
Foto - Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

RAMAZAN AYININ SAĞLIĞA UZUN VADELİ, OLUMLU KATKILARI OLUYOR: Ramazan ayı, uzun süreli açlık dönemleriyle birlikte sindirim sistemimizi zorlayabilir. Bu süreçte probiyotik gıdalar, bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek hazımsızlık, gaz, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sorunları önlemeye yardımcı olur. Probiyotikler, canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır ve fermente gıdalar yoluyla alınabilir; bu da sindirimi sağlayan enzimleri aktive eder ve iyi bakterilerin sayısını artırır. Bu etkiler yaş, mevcut sağlık durumu gibi bireysel faktörlere göre değişebilir. Hamileler, diyabet hastaları veya kronik rahatsızlığı olanlar, oruç öncesi doktorlarına danışmalıdır. Bağırsak mikrobiyotası yeniden yapılandırılarak uzun vadeli sağlık kazanımları sağlanabilir.

#3
Foto - Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

PROBİYOTİK GIDALARIN RAMAZAN AYINDA BAĞIRSAK SAĞLIĞINA ETKİLERİ; Sindirim Düzenlemesi: Oruç sırasında mide ve bağırsaklar dinlenir, ancak iftar ve sahurda dengesiz beslenme hazımsızlık yaratabilir. Probiyotikler, bu dengesizliği gidererek ağrı ve şişkinliği azaltır. Bağışıklık Güçlendirme: Ramazan'da bağışıklık sistemi zayıflayabilir; probiyotikler, kötü bakterilerin kana karışmasını engelleyerek genel sağlığı korur. Bağırsak Florasını Destekleme: Özellikle sahurda tüketildiğinde, mikrobiyotayı yenileyerek uzun vadeli faydalar sağlar. Araştırmalar, probiyotik takviyesinin sindirim sorunlarını etkili şekilde azalttığını göstermektedir.

#4
Foto - Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

PROBİYOTİKTEN ZENGİN GIDALAR: Yoğurt ve kefir: Ev yapımı yoğurt veya kefir, günlük probiyotik ihtiyacını karşılar. Sahurda bir kase yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Turşu ve lahana turşusu: Lahana turşusu gibi fermente sebzeler, yüksek probiyotik içerir. İftarda salata yanında tüketin. Peynir, tarhana ve şalgam suyu: Eski kaşar gibi peynir çeşitleri ve tarhana çorbası, probiyotik kaynağıdır. Şalgam suyu ise bağışıklığı destekler. Diğer örnekler: Kimchi, kombucha, miso veya elma sirkesi gibi uluslararası seçenekler de faydalıdır, ancak Türk mutfağına uyarlayarak kullanın.

#5
Foto - Ramazan’da oruç ve doğru probiyotik bağırsak sağlına iyi gelir

PROBİYOTİKTEN ZENGİN GIDALAR: Yoğurt ve kefir: Ev yapımı yoğurt veya kefir, günlük probiyotik ihtiyacını karşılar. Sahurda bir kase yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Turşu ve lahana turşusu: Lahana turşusu gibi fermente sebzeler, yüksek probiyotik içerir. İftarda salata yanında tüketin. Peynir, tarhana ve şalgam suyu: Eski kaşar gibi peynir çeşitleri ve tarhana çorbası, probiyotik kaynağıdır. Şalgam suyu ise bağışıklığı destekler. Diğer örnekler: Kimchi, kombucha, miso veya elma sirkesi gibi uluslararası seçenekler de faydalıdır, ancak Türk mutfağına uyarlayarak kullanın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!
Dünya

O ülke üniversite mezunu bir Türk'ü ülkenin başına kral olarak geçirmek istiyor!

Doğu Afrika’nın stratejik noktalarından biri olan ve kabile konfederasyonlarıyla yönetilen özerk Jubaland bölgesinde, dünya siyaset tarihine..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın kaza kırıma uğradığı o elim anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görev uç..
Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada "Yargı bağıms..
Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?
Ekonomi

Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek?

Hükümet, ekonomik mücadelenin sürdüğü bu kritik dönemde dar gelirli emeklileri rahatlatacak devrim niteliğinde bir adım atıyor. "Gelir Tamam..
Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Samsun'da gemiciyi bıçaklayarak öldüren 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Va..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23