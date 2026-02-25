İstanbul’daki polisevinde yangın!
Zeytinburnu’nda bulunan polisevinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
