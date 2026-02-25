  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul'daki polisevinde yangın!

İstanbul'daki polisevinde yangın!

Zeytinburnu’nda bulunan polisevinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Zeytinburnu'ndaki Merter Polisevi'nin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Maltepe Mahallesi'ndeki Merter Polisevi'nin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

