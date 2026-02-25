Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde önceki gün yaşanan olay Kocacami'de meydana geldi. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını yapan cami görevlisi, merkezi sistem üzerinden akşam ezanını yanlışlıkla üç dakika erken okumaya başladı. Ezan sesini duyan görevliler Ramazan topunu da ateşleyince binlerce Burhaniyeli, sofralarında beklerken duydukları ezan ve top sesiyle birlikte oruçlarını açtı.

EZAN YARIDA KESİLDİ

Ezanı okumaya devam eden görevli, hata yaptığını fark ederek okumayı yarıda kesti. Erken başlayan ezanın aniden susmasının ardından, gerçek iftar vaktinin girmesiyle birlikte üç dakika sonra akşam ezanı doğru saatinde yeniden okundu. Yaşanan bu kısa süreli karmaşa üzerine orucunu yanlışlıkla erken açan ve durumun dini hükmünü merak eden çok sayıda tedirgin vatandaş, ilçe müftülüğünün telefonlarını kilitledi.

MÜFTÜLÜK SEVİNDİRDİ

Gömeç Müftüsü ve aynı zamanda Burhaniye Müftü Vekili olan Mehmet Ali Bal, akşam ezanlarında üç dakikalık bir temkin vakti uygulaması bulunduğunu belirterek, erken okunan sürenin bu sınırı aşmaması nedeniyle vatandaşların tuttuğu oruçların geçerli kabul edildiğini ve bu durum için kaza orucu tutulmasına gerek olmadığını ifade etti.