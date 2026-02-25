  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullardaki Ramazan etkinliklerinin kudurttuğu 168 azgın yobaza dava açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Şehit pilotumuz için tören düzenlendi Bakan Gürlek’ten TBMM raporu açıklaması: Genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme olmayacak Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız? İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı Japonların uçan arabası ilk kez havalandı: Özellikleri belli oldu İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor! Gözünü vatandaşın fitresine dikti Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik
Dünya Yemen'de feci olay: 16 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Yemen'de feci olay: 16 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Yemen'de feci olay: 16 kişi hayatını kaybetti!

Yemen’in güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen devlet televizyonunda yer alan habere göre, Ebyen’e bağlı El-Mahfed ilçesinin Lahmar bölgesinde Ebyen-Şebve kara yolunda küçük bir yolcu minibüsü ile tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 8'i kadın ve çocuk olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışma sonucu minibüste yangın çıktığı, aracın tamamen yandığı ve içindeki tüm yolcuların hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ebyen’de daha önce de benzer kazaların yaşandığı, bazı bölgelerde yolların elverişsiz olmasının kazalara zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Yemen’de yaklaşık 11 yıldır hükümet güçleri ile Husiler arasında süren savaşın da etkisiyle, özellikle kara yolları başta olmak üzere altyapıda ciddi zayıflık bulunuyor.

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?
Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

İSLAM

Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

Neden yola çıktıkları belli oldu: 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay!
Neden yola çıktıkları belli oldu: 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay!

Yerel

Neden yola çıktıkları belli oldu: 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23