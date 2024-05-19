  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’de akraba kayırmacılığı tam gaz

İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…

Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.

İşte yapay zekanın düşünme sistemi! Açıklandı…

Affedilen darbeciler, şimdi tehdit ediyorlar!

Ukrayna, Rusya’nın can damarı petrolü vurdu!

Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleri için talimat verdi

Yunanistan radar sistemleri kuruyor! Yunan basını AB ve Rum kesimi destek verecek diyerek duyurdu

Suudi Arabistan tarihinde bir ilk! Araplar çıldırdı: Mayo defilesi düzenlendi

Türkiye’nin İsrail ile Toryum savaşı! İsrail’e maalesef böyle yenildik! Uçak kazasında 57 yolcu ölmüştü altından yine Fetö yine İsrail çıktı
Ekonomi Yurt dışından talep yoğun! Bakın akrepleri neden yetiştiriyor
Ekonomi

Yurt dışından talep yoğun! Bakın akrepleri neden yetiştiriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-19 15:53:00 -
Yurt dışından talep yoğun! Bakın akrepleri neden yetiştiriyor

Şanlıurfa’da girişimci Mehmet Örenler, tesisinde bulunan 10 bin akrebin zehrini yurt dışına satıyor.

Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde yaşayan Örenler, babası Metin Örenler'in desteğiyle Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

Dört yıl önce ilgili kurumlardan izin alan Örenler, akrepler için 5 bin 500 metrekarelik alan içerisine 200 metrekarelik kapalı tesis kurdu.

300 akreple işe başlayan ve zamanla sayıları artarak yaklaşık 10 bine ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Örenler, ürettiği akreplerin zehrini, Almanya, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

Mehmet Örenler, yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Talebin fazla olduğunu belirten Örenler, şöyle konuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bizim bu tesisimizde aylık ortalama 50 gram zehrimiz çıkıyor. Çıkan bu zehrin numune fiyatı dış ülkelerde 3 ila 4 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Genel bir satış olduğu zaman da 7 bin ila 11 bin 500 dolar arası değişiklik gösteriyor. Biz tesisi kurduktan sonra arayanlar çok fazla oluyor. Yurt içinden ve Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya, Hindistan gibi ülkelerden çok fazla arayan var. 4 yılın ardından son 1 yıldır bizim resmi satışlarımız başladı. Yurt dışına resmi faturalı şekilde satışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bazı ülkelerle çok yüklü miktarlarda anlaşmalarımız olacaktır."

Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı
Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı

Ekonomi

Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı

Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu
Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Tarım

Buğday başaklarının firiğe dönüşme yolculuğu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23