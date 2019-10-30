Yurt dışından engelli araç getirme 2019 Yurtdışı engelli araç alımı 2019

Yurtdışı engelli araç alımı 2019 nasıl olur? Yurt dışından engelliler ithal araç getirme nasıl yapar? Hareket ettirici özel tertibatlı araç Türkiye'ye getirilmeden önce engelli kişi veya vekili Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmalıdır. Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerin ortopedik engelden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir. Peki Yurt dışından engelli araç getirme nasıl yapılır? Yurtdışı engelli araç alımı, özürlü yurtdışı araç alımı nasıl olur, nereye başvurulur? Yurtdışı engelli araç getirmek şartları neler? Yurtdışından indirimli araç nasıl getirilir? İşte Engellilerin yurtdışından araç ithali hakkındaki tüm detaylar.

Ülkemizdeki kanuni düzenlemeler, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ödemeden araç almalarına imkan sağlıyor. Engellilerin yurtdışından araç ithali hakkındaki tüm detaylar... Engelli Vatandaşlarımızın Yurtdışından ithal araç getirmeleri kolaylaştı daha önce ithal edilen araçlar 10 sene boyunca yurt içinde satılıyordu şimdiki düzenleme ile 3 senesi dolduktan sonra satılabilir sadece Ayda bir kere Ankara'da Salı günleri yapılan e gümrükten aracı teslim almak için verilen belge artık İstanbul ve diğer şehirlerden de alınabiliyor.

Araç ithali için alınan raporun nasıl bir rapor olması gerekir?

Sağlık raporunda "H sınıfı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresinin olması yeterlidir. Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Özel tertibatı bulunmayan aracı ithal edilebilir mi?

% 90 üzeri sağlık raporunuz varsa özel tertibatsız araç alabilirsiniz.

İthal edilen araçlarda hangi indirimler bulunmaktadır?

İthal edilerek alınan ÖTV indirimli araçlarda KDV-MTV-Gümrük Vergisi indirimi bulunmaktadır.

Gaziler için getirtilen araçlarda özel tertibat bulunmazsa gümrük vergisi ödenir mi?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ve sol bacak sakatlığı olan gaziler için özel tertibat aranmaz.

Otomatik vitesli araçlar gümrük vergisine tabi midir?

Otomatik vitesli araçlar özel tertibatlı sayılmamaktadır. Sadece Gaziler otomatik vitesli araç ithal ettiklerinde gümrük vergisi ödemezler.

Gümrük vergisi muafiyeti yedek parça ve aksesuarları da kapsar mı?

Özel olarak engelli araçları için getirilen yedek parça ve aksesuarlar, tamir ve bakım araçları için gümrük vergisi alınmaz.

Hangi kurumlara müracaat etmek gerekmektedir?

Hareket ettirici özel tertibatlı araç Türkiye'ye getirilmeden önce engelli kişi veya vekili Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Yurtdışından ithal edilmiş % 90 üzeri engelli kişi adına tescilli aracı kimler kullanabilir?

% 90 üzeri engelli adına tescilli ithal aracı 3.derece kan ve sıhrı akrabaları ile noter sözleşmeli şoför kullanabilir.

İthal edilen tertibatlı aracın ÖTV geri ödemesiz satımı için süre ne kadardır?

ÖTV indirimli aracın ÖTV geri ödemesiz aracın kişilere satımı ve devrinde ise 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

İthal araçlarda aracı alan kişinin ÖTV ödememesi için kaç yıl geçmesi gerekmektedir?

10 yıl geçmesi halinde ÖTV geri ödeme yapmayacaktır.

İthal edilen aracın mirasçılara intikali vergi durumu nasıldır?

Vefat eden engelli kişinden kalan aracın varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde alınmayan vergileri tahsil edilir.

ÖTV indirimli araç ithal edebilmek için ne tür engel olması gerekmektedir?

Özel tertibatlı araç ithal edecek kişilerin ortopedik engelden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir.

Yurtdışından kimler ÖTV'siz araç ithal edebilir?

Yurtdışından ÖTV'siz araç ithalini 2 grup engelliler ithal edebilir. Ortapedik engeli dolayısıyla hareket kabiliyetini tamamen yitirmiş olan % 90 üzeri engeli kişiler, ortopedik engelli dolayısıyla hareket kabiliyetini kısmen yitirmiş olan % 90 altı engelli olan kişiler.

ÖTV'siz araç ithalinin şartları nelerdir?

Sağlık raporunda "H sınıfı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir" ibaresinin olması, ortopedik engelin bulunması, yurtdışında ikametli ise ikametini yut içine aldırması, aracın bağış yoluyla ya da bedel karşılığı alınmasıdır.

Yurtdışından ÖTV'siz araç ithalinde tertibatı ne zaman yaptırılmalıdır?

Yurtdışından ÖTV'siz araç ithalini yapabilmek için araç gümrük bölgesine getirilmeden tertibatının yapılması gerekmektedir.

Hangi durumlarda gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir?

Söz konusu aracın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.

İthal edilecek araç için yaş sınırı var mıdır?

Aracın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dâhil 3 yıldan eski olmaması gerekir.

Aracın satışında gümrük vergisinin geri ödenmemesi için süre ne kadardır?

Gümrük vergisini geri ödememek için ilk iktisab tarihinden 10 yıl geçmesi gerekmektedir.

Hangi araçlar ithal edilemezler?

Sadece otomatik vitesli olan araçların, özel surette yapılmış tertibatı bulunmayan araçların, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların, arazi araçlarının ithali söz konusu olmamaktadır.

İndirimli araç ithalinde süreç nasıl işlemektedir?

İstenen belgelerle Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurmalıdır. Kurumca belirlenen bir tarihte toplanan karar komisyon araçta yapılacak tertibatı belirler. Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kişi de anılan gümrük idaresinde hazır bulunur. Aracın serbest dolaşıma girişine ilişkin olumlu kararın oybirliği ile verilmesi gerekir. Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen “Komisyon Karar Belgesi”nde belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır. Bu süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne başvurulur. İki muayene memurundan oluşturulan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde izin verilir.

Yurtdışından ithal edilmiş %90 altı engelli kişi adına tescilli aracı kimler kullanabilir?

% 90 altı engelli kişi adına tescilli aracı sadece aynı kişinin kendisi veya H sınıfı ehliyetli engelli kişi kullanabilir.

Özel tertibatlı aracın başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı nasıl yapılır?

Engel durumunun aynı olması halinde devri gerçekleşmektedir. Kişinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.

Hangi durumlarda gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir?

Söz konusu aracın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.