Uzun zamandır bekleniyordu! Trabzon’dan Rusya’ya Ro-Ro seferleri başlıyor

Novorossiysk Limanı’ndan Trabzon’a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Düzenli olarak planlanan karşılıklı seferlerin, ihracat ve ithalat süreçlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni Ro-Ro hattının devreye girmesiyle birlikte Trabzon’un Karadeniz’deki stratejik lojistik konumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. Lider Line Gemi Operasyon Bölümü’nden İlyas Bulut, daha önce Trabzon ile Rusya’nın Soçi kenti arasında gerçekleştirilen Ro-Ro seferlerinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aksadığını, ticaretin sürdürülebilmesi amacıyla Novorossiysk hattını hayata geçirdiklerini söyledi. Bulut, "İki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı önceki seferlerimizde aksaklık oldu. Daha sonrasında ticaret yapan insanlara yardımcı olmak açısından böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Karadeniz’in buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Seferler 12 Temmuz itibarıyla başlıyor. 49 standart TIR ve 30 tane binek araç kapasitemiz bulunuyor. Şoför arkadaşlar seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ancak sadece yolcu alımı olmayacak" dedi.