  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:42:23 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında 131 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında net 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık alışla 249,6 milyon dolardan 251,1 milyon dolara ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni ordusunun kayıpları açıklandı
Dünya

Ermeni ordusunun kayıpları açıklandı

Azerbaycan ordusu tarafından yürütülen operasyonlarda Ermeni ordusu şimdiye kadar, 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60..
Çıldıracaklar! Türkiye'den doğal gaz sonrası petrol hamlesi
Ekonomi

Çıldıracaklar! Türkiye'den doğal gaz sonrası petrol hamlesi

Türkiye Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından petrol aramalarına da hız verdi. Petrol aramaları için 4 ilde ruhs..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay