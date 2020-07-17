  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:43:19 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Temmuz haftasında net 101,7 milyon dolarlık hisse senedi, 279,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Temmuz itibarıyla 24 milyar 585,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 56,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 147,2 milyon dolardan 6 milyar 738,6 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık azalışla 330,5 milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı