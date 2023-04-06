  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Dünya Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz
Dünya

Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:14:00 - 2023-04-06 12:19:34

Seçimlerde oy kullanmak için Köln'de bulunan konsolosluk önünde kayıt sırası bekleyen gurbetçiler, 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna hep bir ağızdan aynı cevabı verdi.

14 Mayıs seçimleri sayılı günler kalmışken Türkiye'nin dışında Türklerin yaşadığı birçok ülkede de seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs'ta oy kullanmak isteyen vatandaşlar konsolosluklara giderek seçim için kayıt yaptırıyor.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanabilmek için kayıt olmaya konsolosluğa giden Türk vatandaşları, Almanya'nın Köln kentinde bulunan konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O kayıt kuyruğunu kaydeden bir vatandaş ise elindeki mikrofonu uzatarak sıradaki insanlara kime oy vereceklerini sordu. Soru soran vatandaş aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü.

NEREDEYSE HERKES 'ERDOĞAN' DEDİ

Hiç montaj ve kesinti yapılmadan yayınlanan videoda mikrofon uzatan vatandaş hayrete düştü. Sırada bulunan gurbetçilerin çoğu 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna 'Erdoğan', 'Reis' ve 'AK Parti' cevabını verdi. Mini bir seçim anket gibi görünen videoda kalabalığın içinden sadece birkaç kişinin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemesi dikkat çekerken bazı vatandaşlar ise oyunu kime vereceğini söylemekten çekindi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

14
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

haberci

eee doğrusuda bu değilmi!.bu vatanı kaosa boğacak hainleremi oy verecektik yani.tabbiki REİS bu ülkenin has evladı ve ülkeyi kaos'dan çıkarabilmek için canını dişine takmış uğraşıyor.bay KEMAL'de durmuş bu ülkeye temiz para olarak uyuşturucu parası getireceğim diyor.yani dışkı ile çamaşır yıkamaya benziyor bu iş.Allah esirgeye hainlerin eline geçecek olan bu ülkede hayırmı kalır.

ihlas

Haberi okutmak için o partiye vereceklermiş diye başlık koyuyorsunuz ayıptır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23