Yurt dışında oylar hep o partiye gidiyor Köln konsolosluğunun önünde açıkladılar! Oyumuzu o partiye vereceğiz

14 Mayıs seçimleri sayılı günler kalmışken Türkiye'nin dışında Türklerin yaşadığı birçok ülkede de seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs'ta oy kullanmak isteyen vatandaşlar konsolosluklara giderek seçim için kayıt yaptırıyor.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanabilmek için kayıt olmaya konsolosluğa giden Türk vatandaşları, Almanya'nın Köln kentinde bulunan konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O kayıt kuyruğunu kaydeden bir vatandaş ise elindeki mikrofonu uzatarak sıradaki insanlara kime oy vereceklerini sordu. Soru soran vatandaş aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü.

NEREDEYSE HERKES 'ERDOĞAN' DEDİ

Hiç montaj ve kesinti yapılmadan yayınlanan videoda mikrofon uzatan vatandaş hayrete düştü. Sırada bulunan gurbetçilerin çoğu 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna 'Erdoğan', 'Reis' ve 'AK Parti' cevabını verdi. Mini bir seçim anket gibi görünen videoda kalabalığın içinden sadece birkaç kişinin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemesi dikkat çekerken bazı vatandaşlar ise oyunu kime vereceğini söylemekten çekindi.



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