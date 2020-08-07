Yurt dışında kaliteli ve ücretsiz yükseköğrenim

Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nin ortak kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunları, hem Türkiye’de ve Türkiye’nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan’da ve Kırgızistan’ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip oluyor. Böylece mezunlar geniş bir coğrafyada istihdam edilebiliyor. Halihazırda mezunlar 5 kıtada 43 ülkede istihdam ediliyor.

Özel statülü bir Devlet üniversitesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin diplomaları Türkiye’de ve Kırgızistan’da Devlet üniversitelerinin verdiği diplomalara denk olup aynı hakları sağlıyor. Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu Üniversitede koşulları karşılayan öğrenciler yurt yardımı, giriş kontenjanı bursu, akademik başarı bursu, milli sporcu bursu gibi burslardan faydalanılabilirken, Yurt-Kur’dan burs ve kredi alabiliyor.

Üniversitede dileyen her öğrenci dünyada önemi gittikçe artan Rusça ve Çince öğrenme imkânı bulabiliyor. Ana dili Rusça ve Çince olan öğretim elemanlarının verdikleri kurslara katılan öğrenciler, yükseköğrenimleri boyunca kendilerini birkaç dil bilen bireyler olarak yetiştirebiliyor. Ülkede konuşulan ikinci dil olan Rusça, yaşamın her alanında uygulamalı olarak öğrenilebiliyor. Üniversitede Batı dillerini öğrenme imkânı da bulunuyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 6 ülkeden 791 seçkin öğretim elemanı uluslararası tecrübesini öğrencilere aktararak, onları dünyadaki yoğun rekabete hazırlıyor. Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere 13 ülkeden 22 kökenden birlikte yükseköğrenim gören öğrenciler, bu çok kültürlü ortamda edindikleri dostluklar ile mezuniyet sonrasında kendilerine işlerinde, sosyal hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde ömür boyu destek verecek bir ‘network’e sahip oluyor. Sürekli Eğitim Merkezi’nin programları ile öğrenciler kişisel gelişimlerini sağlayabilecekleri pek çok fırsattan faydalanabiliyor. Öğrenciler açık ve kapalı spor sahalarında tenis, basketbol, futbol, güreş gibi çok çeşitli spor branşlarıyla ilgilenip müzik, dans, resim gibi sanat alanlarında kurslara katılıp tiyatro, çevre, dağcılık, turizm, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi 28 aktif kulüpte geniş bir sosyal çevre edinebiliyor.