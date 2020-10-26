Yurt dışı marka tescil desteği |Satılan her ürün ve hizmetin bir markası olmak durumundadır. Marka tescil işlemleri ülkemizde pek çok şirket vasıtasıyla yapılabiliyor. Yurt içinde tescilli bir markanın yurt dışında da tescil edilmesi ise son derece önemli. Bu işlemin nasıl yapılacağını merak edenler ‘Yurt dışı marka tescil ettir’ konusunu araştırıyor.

Tescilli marka nedir?

Tescilli marka nedir? Tescilli marka, bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir.

Yurt dışı marka tescil desteği

Türkiye’de tescilli markası bulunanlar yurt dışına açılmak için aynı markanın yurt dışı tescilinin de yapılması gerektiğini biliyor. Markanızın yurt dışında da tescil edilmesini istiyorsanız; bunun için yetkili firmalarla iletişime göçebilirsiniz. Yurt dışı marka tescil fiyatları farklılık gösteriyor. En uygun marka tescil firmasını internette yapacağınız araştırmalarla bulabilirsiniz. Ancak internetten bir firma ile anlaşacaksanız; söz konusu şirket hakkındaki yorumları okumanızda yarar var.

Tescilli marka sorgulama

Pek çok kişi tescilli markaların hangileri olduğunu, sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

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