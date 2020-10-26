  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurt dışı marka tescil desteği
Ekonomi

Yurt dışı marka tescil desteği

Marka tescil nedir? | Bir ürün ya da hizmetin tescil edilmesi son derece önemlidir. Markasını tescil ettirmek isteyenler hangi adımları atmaları gerektiğini, yurt dışı marka tescil işlemlerinin nasıl yürüdüğünü araştırıyor. | Yurt dışı marka tescil desteği nedir? | Yurt dışı marka tescil hizmeti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:54:00 -
Yurt dışı marka tescil desteği

Yurt dışı marka tescil desteği |Satılan her ürün ve hizmetin bir markası olmak durumundadır. Marka tescil işlemleri ülkemizde pek çok şirket vasıtasıyla yapılabiliyor. Yurt içinde tescilli bir markanın yurt dışında da tescil edilmesi ise son derece önemli. Bu işlemin nasıl yapılacağını merak edenler ‘Yurt dışı marka tescil ettir’ konusunu araştırıyor.

Tescilli marka nedir?

Tescilli marka nedir? Tescilli marka, bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir.

Yurt dışı marka tescil desteği

Türkiye’de tescilli markası bulunanlar yurt dışına açılmak için aynı markanın yurt dışı tescilinin de yapılması gerektiğini biliyor. Markanızın yurt dışında da tescil edilmesini istiyorsanız; bunun için yetkili firmalarla iletişime göçebilirsiniz. Yurt dışı marka tescil fiyatları farklılık gösteriyor. En uygun marka tescil firmasını internette yapacağınız araştırmalarla bulabilirsiniz. Ancak internetten bir firma ile anlaşacaksanız; söz konusu şirket hakkındaki yorumları okumanızda yarar var.

Tescilli marka sorgulama

Pek çok kişi tescilli markaların hangileri olduğunu, sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bu işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

TESCİLLİ MARKA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız
Gündem

Macron 'boykot'u yiyince çark etti: Müslümanlar bizim parçamız

Son dönemde İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam ülkelerinden Fransız ü..
Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde
Gündem

Yarın başlıyor! Milyonları ilgilendiren müjde

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler yarından itibaren olmak üzere e-devlet sistemi üzerinden iptal ettirileb..
Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı
Gündem

Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay