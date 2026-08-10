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Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

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IHA Giriş Tarihi:

Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, Karaman'da jandarma ve AFAD ekiplerinin termal dron destekli aramaları sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

#1
Foto - Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesinde kayıp olarak aranan Ümmühan Dilek Ata'nın (41), Karaman merkeze bağlı Gökçe köyü civarında tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

#2
Foto - Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

Ümmühan Dilek Ata'nın 33 VMF 18 plakalı otomobiliyle ormana gittiği öğrenildi. Bölgeye gece saat 02.00 sıralarında sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, termal dron desteğiyle arama tarama çalışması başlattı.

#3
Foto - Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

Ekiplerin gece boyu sürdürdüğü titiz çalışmalar neticesinde, sabahın erken saatlerinde Cerit köyü yakınlarındaki Değirmenbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda Ümmühan Dilek Ata'nın ağaca asılı halde cansız bedenine ulaşıldı.

#4
Foto - Kayıp kadın ormanda ölü bulundu İntihar mı cinayet mi?

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ata'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ümmühan Dilek Ata'nın intihar ettiği değerlendirilirken, tahkikat devam ediyor.

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